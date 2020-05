Bơ 034 đang rẻ, đừng lỡ cơ hội làm những món cực ngon này

Đang trong đợt thu hoạch trái vụ nhưng bơ 034 vẫn rớt giá thảm hại, thậm chí chỉ bằng 1/2 so với giá cùng kỳ năm ngoái. Ở nước ta, hiện bơ 034 đang được xem là đặc sản vì có độ dẻo, béo cao, hạt nhỏ, vỏ mỏng. Bơ là loại trái cây đã quá quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng. Chỉ cần một vài công thức biến tấu là bạn đã có những món ăn bổ dưỡng từ bơ 034. Sinh tố bơ chuối: Rửa sạch, bóc vỏ và cắt bơ thành cục nhỏ. Chuối bóc vỏ và cũng cắt nhỏ. Cho hỗn hợp bơ, chuối, sữa tươi và sữa đặc vào máy xay sinh tố, nếu thích uống lạnh có thể cho thêm đá. Chỉ cần bấm nút xay mịn hỗn hợp trên là bạn đã có món sinh tố bơ chuối thơm ngon rồi. Đổ ra cốc và thưởng thức thôi. Kem bơ: Lột vỏ và cắt 2 quả bơ thành cục nhỏ, cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn với một ít nước. Đổ 250ml sữa tươi vào nồi và nấu trên bếp với ngọn lửa nhỏ. Khi sữa sôi nhẹ, cho 100gram đường và 250ml nước dừa vào khuấy đều rồi tắt bếp. Tiến hành trộn hỗn hợp vừa nấu được và bơ xay đánh đều và nhuyễn. Cho hỗn hợp đã trộn vào khuôn và đặt vào ngăn đông của tủ lạnh. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, bạn đã có thể bày kem ra ly và thưởng thức món kem bơ béo ngậy. Ăn bơ với gia vị: Cách đơn giản nhất để chế biến món ăn từ quả bơ ngon là cắt lát rồi rắc thêm một chút gia vị và hạt tiêu rồi thưởng thức. Bạn cũng có thể thử các gia vị khác như ớt bột, ớt cayenne, giấm balsamic hoặc nước chanh. Trứng cuộn bơ: Nếu bạn muốn cho một món ăn buổi sáng đầy đặn dinh dưỡng, hãy kết hợp một ít bơ vào món trứng cuộn. Đơn giản chỉ cần thêm bơ thái hạt lựu vào trứng rồi rán trên chảo. Nếu bạn thích ăn bơ tươi hơn, hãy thêm nó sau khi trứng chín và tắt bếp. Hoàn thành món ăn bằng cách phủ lên trên với một ít phô mai vụn và nêm muối và hạt tiêu cho vừa ăn. Bơ nhồi trứng: Nếu bạn đang tìm kiếm những bữa ăn sáng bổ dưỡng hơn, hãy thử kết hợp bơ vào các món ăn. Bạn có thể đập một quả trứng vào nửa quả bơ rồi cho vào nướng trong 15-20 phút ở nhiệt độ 220 độ C cho đến khi lòng trắng trứng chín. Bánh mì nướng bơ: Sử dụng bơ xay nhuyễn cho vào món bánh mì nướng và bánh mì sandwich cũng bổ sung thêm vitamin và khoáng chất cho bữa ăn của bạn. Làm món salad: Nghiên cứu cho thấy rằng lượng calo bổ sung từ chất béo và chất xơ trong bơ có thể giúp bạn no lâu hơn, điều này có thể làm giảm lượng calo trong các bữa ăn tiếp theo. Vì salad ít calo, nên thêm bơ có thể khiến chúng trở thành một bữa ăn nhiều dinh dưỡng hơn. Nấu súp: Bơ có thể được sử dụng làm nguyên liệu chính để nấu súp bơ, hoặc bạn có thể thêm những miếng trái cây xanh này vào các món súp khác. Bơ nướng: Bơ cũng có thể được nướng rất ngon. Đơn giản chỉ cần cắt một nửa quả bơ và loại bỏ hạt. Ướp một nửa với nước cốt chanh và quết dầu ô liu. Đặt mặt cắt xuống trên vỉ nướng và nướng trong 2- 3 phút. Cuối cùng, nêm chúng với muối và hạt tiêu hoặc bất kỳ gia vị nào khác mà bạn chọn. Bơ lăn bột chiên giòn: Bơ bóc vỏ đem thái lát mỏng và tẩm bột chiên giòn. Loại bơ làm món này phải vừa chín tới, còn hơi cứng thì khi chiên mới không bị nhũn. Quết miếng bơ chiên trong hỗn hợp mayonnaise pha tương ớt tạo nên món ăn đường phố có thể gây nghiện. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

