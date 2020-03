7 điều kỳ diệu xảy ra với cơ thể khi bạn ăn đu đủ thường xuyên

Giảm cholesterol: Đu đủ rất giàu chất xơ, giúp làm giảm cholesterol. Nó cũng chứa các chất chống oxy hóa và vitamin có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa bệnh tim. Loại bỏ giun, ký sinh trùng: Ăn đu đủ thường xuyên giúp loại bỏ giun và ký sinh trùng thông qua việc phá hủy sự hình thành trứng của sinh vật này trong cơ thể. Tăng cường miễn dịch: Đu đủ cũng là loại quả chứa vitamin A, C và E - những chất cần thiết cho hệ miễn dịch. Do đó, hãy ăn đu đủ ít nhất một lần mỗi tuần để giúp cơ thể khỏe mạnh, ngừa bệnh tật. Giảm viêm: Ăn đu đủ thường xuyên giúp bạn ngăn ngừa tình trạng viêm da và các vấn đề liên quan tới khớp như: viêm khớp, đau khớp, bệnh gout và hen suyễn. Làm chậm lão hóa: Có rất nhiều chất dinh dưỡng trong đu đủ như vitamin C và E giúp làm chậm quá trình lão hóa. Chúng bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do và giảm tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Điều hòa huyết áp: Trong đu đủ có chất giúp huyết áp của bạn luôn duy trì ở mức ổn định. Giảm căng thẳng: Nhờ vitamin C, đu đủ cũng giúp bạn giảm căng thẳng. Một số nghiên cứu chứng minh rằng, ăn đu đủ giúp điều chỉnh lượng hormone trong cơ thể để hỗ trợ giảm bớt căng thẳng. Ảnh: BS. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

