7 dấu hiệu tắc động mạch cực nguy hiểm thường bị bỏ qua

Đau ở bắp chân, đùi hoặc hông: Những cơn đau ở chân trong khi vận động có thể là một dấu hiệu của tắc động mạch. Điều này cho thấy các chi của bạn đang không tiếp nhận đủ lượng máu cần thiết. Các triệu chứng bao gồm đau cơ hoặc chuột rút ở cẳng chân (hoặc cẳng tay). Vị trí của cơn đau phụ thuộc vào vị trí của động mạch bị tắc hoặc bị co hẹp. Đau ngực (đau thắt ngực): Đau ngực là do cơ thể bị giảm lượng máu đến tim. Đau ngực dẫn đến cảm giác đau thắt. Trong một vài trường hợp, tắc động mạch có thể nghiêm trọng đến mức cơn đau thắt ngực báo hiệu một cơn đau tim. Mất thị lực tạm thời một bên mắt: Động mạch cảnh đưa máu đến mắt và não bộ. Nếu những động mạch này bị tắc nghẽn, hậu quả sẽ là sự suy giảm thị lực ở bên mắt tương ứng. Một cơn tắc nghẽn mạch máu hoàn toàn sẽ dẫn đến đột quỵ. Đau thắt lưng: Đau thắt lưng là một triệu chứng nghiêm trọng mà bạn không thể bỏ qua. Khi lượng máu lưu thông đến thắt lưng giảm, các đĩa đệm giữa các đốt sống trở nên yếu ớt, dễ tổn thương. Điều này dẫn đến cơn đau do dây thần kinh bị chèn ép. Đây thường là triệu chứng đầu tiên ở những người bị tắc động mạch. Triệu chứng này phát triển khi động mạch vành bị tổn thương. Nghiên cứu này cho rằng người ta thường không nghĩ khó thở là một vấn đề đáng quan ngại. Tuy nhiên đôi khi đây lại là dấu hiệu duy nhất của bệnh động mạch vành nghiêm trọng cần được chữa trị kịp thời. Bàn chân hoặc bàn tay lạnh: Bàn chân lạnh có thể là do bệnh động mạch ngoại biên (PAD) gây ra. Triệu chứng này xảy ra do các mạch máu bị co hẹp làm giảm lượng máu lưu thông đến các chi. Đặc biệt, bệnh động mạch ngoại biên cũng có thể là dấu hiệu cho thấy căn bệnh động mạch diện rộng trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến não bộ hoặc tim mạch, gây ra cơn đau tim hoặc đột quỵ. Mệt mỏi: Mệt mỏi là một triệu chứng ít phổ biến hơn của bệnh động mạch vành, nhưng nguy cơ vẫn có thể xảy ra. Những dấu hiệu này có thể là hậu quả của sự suy giảm lượng oxy do máu lưu thông kém. Các chuyên gia cũng cho rằng triệu chứng này thường xảy ra ở nữ giới hơn là nam giới./.

