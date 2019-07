6 loại nước uống giúp kiểm soát huyết áp cao cực hiệu quả

Giấm táo là một trong những loại đồ uống tự nhiên có khả năng kiểm soát huyết áp tốt. Ngoài ra, nó còn cung cấp kali, lọc bỏ natri và độc tố dư thừa ra khỏi cơ thể. Ảnh: thucthan. Bạn có thể trộn giấm táo với một ít mật ong trong một cốc nước và uống vào buổi sáng. Enzyme renin có trong giấm táo sẽ giúp hạ huyết áp. Ảnh: congly. Nước chanh có khả năng làm sạch tế bào, làm mềm và linh hoạt các mạch máu, và cũng làm giảm huyết áp hiệu quả. Ảnh: kenhthoitiet. Nước chanh có chứa vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể. Do đó, nếu bạn muốn kiểm soát huyết áp, nước chanh là sự lựa chọn hoàn hảo. Ảnh: cooky. Nước hạt Methi chứa nhiều chất xơ. Bạn có thể uống loại nước này vào mỗi buổi sáng khi bụng đói sẽ giúp kiểm soát huyết áp của bạn. Ảnh: homefood. Bên cạnh đó, nước hạt chia chứa nhiều axit béo omega-3 được chứng minh có tác dụng làm giảm huyết áp. Ảnh: lamdepsuckhoe. Bạn chỉ cần ngâm hạt chia trong nước khoảng nửa giờ và uống ngay sau đó. Nên uống liên tục trong 1 tháng để thấy kết quả. Ảnh: ngonshop. Sữa ít hoặc không béo cung cấp kali và canxi cho cơ thể. Đây là 2 chất dinh dưỡng giúp duy trì huyết áp ổn định. Ảnh: tgdd. Người huyết áp cao nên tránh sữa có nhiều chất béo vì nó chứa một lượng axit palmitic đáng kể có thể “chặn” các tín hiệu làm thư giãn các mạch máu, do đó giữ huyết áp ở mức cao. Ảnh: dinhduong.

Giấm táo là một trong những loại đồ uống tự nhiên có khả năng kiểm soát huyết áp tốt. Ngoài ra, nó còn cung cấp kali, lọc bỏ natri và độc tố dư thừa ra khỏi cơ thể. Ảnh: thucthan. Bạn có thể trộn giấm táo với một ít mật ong trong một cốc nước và uống vào buổi sáng. Enzyme renin có trong giấm táo sẽ giúp hạ huyết áp. Ảnh: congly. Nước chanh có khả năng làm sạch tế bào, làm mềm và linh hoạt các mạch máu, và cũng làm giảm huyết áp hiệu quả. Ảnh: kenhthoitiet. Nước chanh có chứa vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể. Do đó, nếu bạn muốn kiểm soát huyết áp, nước chanh là sự lựa chọn hoàn hảo. Ảnh: cooky. Nước hạt Methi chứa nhiều chất xơ. Bạn có thể uống loại nước này vào mỗi buổi sáng khi bụng đói sẽ giúp kiểm soát huyết áp của bạn. Ảnh: homefood. Bên cạnh đó, nước hạt chia chứa nhiều axit béo omega-3 được chứng minh có tác dụng làm giảm huyết áp . Ảnh: lamdepsuckhoe. Bạn chỉ cần ngâm hạt chia trong nước khoảng nửa giờ và uống ngay sau đó. Nên uống liên tục trong 1 tháng để thấy kết quả. Ảnh: ngonshop. Sữa ít hoặc không béo cung cấp kali và canxi cho cơ thể. Đây là 2 chất dinh dưỡng giúp duy trì huyết áp ổn định. Ảnh: tgdd. Người huyết áp cao nên tránh sữa có nhiều chất béo vì nó chứa một lượng axit palmitic đáng kể có thể “chặn” các tín hiệu làm thư giãn các mạch máu, do đó giữ huyết áp ở mức cao. Ảnh: dinhduong.