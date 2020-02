3 loại bánh mì độc đáo ở Việt Nam hấp dẫn du khách thập phương

Trên nhiều website du lịch uy tín thế giới, bánh mì Hội An nhận cơn mưa lời khen từ khách quốc tế cùng nhiều bình luận mong muốn nếm thử. Nhắc đến bánh mì Hội An, cái tên song hành kèm theo là bánh mì Phượng, thương hiệu được truyền thông và các chuyên gia ẩm thực thế giới hết lời ngợi khen. Cố đầu bếp đẳng cấp thế giới Anthony Bourdain từng gọi bánh mì Phượng là bánh mì ngon nhất thế giới. Đồng thời, món bánh mì này cũng xuất hiện gần 2 phút trên chương trình du lịch và ẩm thực Mỹ No Reservations. Điều này đã tạo nên sự nổi tiếng vươn tầm thế giới của bánh mì Phượng nói riêng và bánh mì Hội An nói chung. Với vị ngon đặc sắc, bánh mì phố Hội cũng nhiều lần xuất hiện nhiều trên các trang báo du lịch nước ngoài, nhận hàng nghìn lời khen tặng từ du khách trên các website du lịch hay mạng xã hội như TripAdvisor, Foursquare. Bởi lẽ, không chỉ các tiệm bánh mì nổi tiếng, đến bất kỳ quán ven đường nào ở Hội An, bạn vẫn có thể tìm thấy một ổ bánh mì ngon như vậy. Trang tin Brightside từng bình chọn bánh mì khổng lồ An Giang là một trong những món ăn kỳ lạ nhất thế giới năm 2018. Bánh mì khổng lồ ở An Giang hấp dẫn mọi người không chỉ bởi kích thước khủng mà còn ở độ giòn, đặc ruột và thơm lừng. Để cho ra đời những chiếc bánh mì hấp dẫn này là biết bao công sức của người thợ lành nghề bởi từ khâu trộn, nhồi bột, se bánh đến mang đi nướng đã tiêu tốn lên đến 6 giờ đồng hồ. Cực nhất phải kể đến công đoạn nướng bánh, bởi bánh mì khổng lồ chỉ chín vàng đều khi nướng từ 45 - 60 phút, gấp 3, 4 lần thời gian nướng bánh so với những ổ bánh mì bình thường và hoàn toàn không thể sử dụng lò điện. Chiếc bánh khủng này có giá khoảng 50.000 đồng/ổ. Nếu có dịp đến Sài Gòn, du khách cũng nên thưởng thức món bánh mì hấp vô cùng độc đáo. Không như những loại bánh mì nhồi nhân quen thuộc, bánh mì hấp sẽ mang đến hương vị mới lạ hơn. Bánh mì hấp ngon nhất là khi gói cùng rau sống vừa tươi vừa giòn và chấm trọn vào chén mắm chua ngọt. Nguyên liệu tạo nên món bánh mì hấp Sài Gòn gồm bánh mì khô, thịt lợn (hoặc thịt bò), hành tây, hành lá, rau sống như xà lách, rau thơm, củ cải trắng, đỏ, lạc rang vàng, hành sim…Thịt băm nhuyễn, hành tây cắt nhỏ như hạt lựu, trộn chung lại và ướp gia vị cho vừa ăn, sau đó xào sơ qua. Củ cải trắng và đỏ cắt sợi nhỏ trộn với giấm, đường làm đồ chua. Hành lá cắt nhỏ phi thơm với mỡ. Hành sim mang phi cho vàng thơm. Pha nước mắm chanh ớt. Khi gần ăn, bạn đặt một cái xửng thật nóng, bánh mì thấm qua nước cho mềm, sau đó xếp lên xửng hấp khoảng 3 phút là bánh mì sẽ mềm ra. Món bánh mì hấp gồm phần bánh được cắt thành từng miếng vừa ăn, sau đó hấp mềm và ăn cùng thịt bò xào hành tây. Nhờ cách chế biến này mà món có độ ẩm, thơm và dai dai rất bắt vị. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

