Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Khoảnh khắc xe nôi của em bé trôi xuống ao vì bà không để ý

Trong lúc mải mê trò chuyện, chiếc xe nôi đã tuột khỏi tay người phụ nữ và trượt xuống dốc.

Trường Hân t/h

Tối ngày 17/8, một cư dân mạng ở Quảng Đông, Trung Quốc đã đăng tải video cho biết tại thôn Phú Lạc, thị trấn Du Khê, huyện Liên Bình, một chiếc xe nôi chở trẻ em đã bị rơi xuống ao cá, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Tai nạn được camera xung quanh ghi lại

Camera giám sát ghi lại cho thấy vào lúc 18h07 ngày 16/8, một người phụ nữ mặc áo trắng đang đẩy xe nôi, trò chuyện với một người phụ nữ mặc áo đỏ bên cạnh. Trong lúc mải mê trò chuyện, chiếc xe nôi đã tuột khỏi tay người phụ nữ và trượt xuống dốc. Ngay khi phát hiện sự việc, người phụ nữ áo trắng đã kêu lên "Ôi trời ơi" và chạy theo để cứu xe nôi.

Tuy nhiên, bà không chỉ không kịp giữ xe lại mà còn bị ngã xuống ao. Người phụ nữ mặc áo đỏ cũng chạy tới hỗ trợ, giúp kéo chiếc xe nôi lên bờ. Sau đó, người phụ nữ bị ngã xuống ao cũng được một người dân khác tới cứu lên.

Cả 2 bà cháu đã được giải cứu kịp thời

Cả 2 bà cháu đã được giải cứu kịp thời

Theo người đăng tải video, người đẩy xe nôi là bà đang đưa cháu gái đi dạo. Người đăng tải video cũng cho biết ao cá sâu khoảng 3 mét. "Lần trước cũng đã có người bị rơi xuống ao cùng với xe nôi, vậy mà vẫn không lắp đặt hàng rào. Lần này lại suýt xảy ra tai nạn. Ủy ban thôn nói không được xây tường rào vì ảnh hưởng mỹ quan."

Cũng có người nhắc nhở: "Khi đẩy xe nôi cho trẻ em, nên luôn khóa bánh xe lại, không nên để xe tự trượt. Khi đi đường ven ao, cần phải có ý thức đảm bảo an toàn cho trẻ."

#xe nôi trẻ em #tai nạn ao cá #an toàn trẻ nhỏ #cảnh báo an toàn #Quảng Đông

Bài liên quan

Video

Em bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông

Đoạn clip gây phẫn nộ khi một bé trai 16 tháng tuổi bị người thân trông hộ xách ngược và ném xuống nền bê-tông. Vụ việc xảy ra tại Trường Xuân, Lâm Đồng.

Ngày 6/8, một lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng cho biết công an xã đang xác minh vụ việc bạo hành bé trai 16 tháng tuổi, xảy ra trên địa bàn.

Em bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông
Xem chi tiết

SPOTLIGHT

Bé gái phản xạ cực nhanh, cứu em khỏi chiếc xe mất lái

Sự việc diễn ra hôm 2/6 tại Trung Quốc, khi chiếc ô tô điện đang đỗ trước nhà hàng bỗng lao vọt lên, chạy thẳng vào trong nhà.

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy bé gái Li Xinrui, 11 tuổi, đang đi trong nhà hàng thì thấy chiếc ô tô lao vào, hướng về phía em gái của bé đang đứng chơi.

Xinrui vội vàng thả chai nước trên tay xuống sàn, rồi chạy lao tới bế em gái bỏ chạy ngay trước khi xe đâm vào tường.

Xem chi tiết

Video

Xác minh clip khách nước ngoài để em bé cầm lái xe máy

Cơ quan chức năng đã làm việc với nam du khách sau video người này không đội mũ bảo hiểm, buông hai tay để một em bé lái xe máy khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung clip được chia sẻ vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người đàn ông ngoại quốc tỏ ra vui vẻ, thích thú khi đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Đáng chú ý, thời điểm này, đoạn đường khá đông đúc nhưng người đàn ông vẫn bất chấp nguy hiểm và vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Ngày 19/5, lãnh đạo UBND xã Dương Tơ (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, đã mời làm việc đối với nam du khách nước ngoài có hành vi vi phạm giao thông khi điều khiển xe máy qua địa bàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới