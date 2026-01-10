Hà Nội

Video

Người đàn ông đang ăn sáng ngoài trời thì bị cửa kính rơi trúng

Khoảnh khắc này đã được camera an ninh ghi lại tại một khu phố ở Buenos Aires. Nạn nhân bị thương do nhiều vết cắt và bất tỉnh nhưng may mắn sống sót.

Trường Hân dịch

Một đoạn video đã ghi lại một tai nạn suýt cướp đi sinh mạng của một người đàn ông 50 tuổi ở Buenos Aires, Argentina . Khi đang thản nhiên uống cà phê bên ngoài một quán, một tấm kính rơi từ ban công tầng bốn xuống và đập vào đầu ông, khiến ông bất tỉnh, thông tin trên trang El Pais.

Video: Eldoce TV

Vụ việc, gây xôn xao dư luận trong tuần đầu tiên của năm 2026, xảy ra vào ngày tháng 12 năm 2025, khi Pablo Daniel Balestreri đến quán Candela Mate y Café như thường lệ, nằm ở số 300 đường Ciudad de la Paz, khu Palermo. Anh gọi một ly cà phê và ngồi uống ngoài trời, tại một vài chiếc bàn trên vỉa hè trước quán.

Theo tờ báo La Nación của Argentina, mảnh kính rơi xuống người Balestreri là kính cường lực, được sử dụng để gia cố an toàn cho ban công. Hiện các nhà chức trách đang điều tra xem liệu có sự sơ suất nào từ phía chủ sở hữu căn hộ, hiện đang bỏ trống, hay không.

Như trong video cho thấy, người đàn ông đã chịu được cú va chạm của mảnh kính và bị bất tỉnh, dù vẫn đang ngồi trên ghế. Theo trang tin Perfil, các nhân viên y tế từ SAME (Hệ thống Hỗ trợ Y tế Khẩn cấp) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhờ cuộc gọi từ nhân viên quán bar.

Tờ báo Clarín đã phỏng vấn một trong những nhân viên, người này cho biết khi nghe thấy tiếng động lớn, họ rời khỏi cửa hàng và thấy Pablo bất tỉnh, họ đưa anh ta vào trong và "dùng vài chiếc tạp dề có sẵn, chúng tôi đã buộc hai garô vào cánh tay trái của anh ấy vì anh ấy mất rất nhiều máu."

Balestreri được đưa đến Bệnh viện Pirovano, nơi các bác sĩ phát hiện ra rằng mảnh kính đã làm đứt ba gân ở cánh tay trái của anh và gây chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Trong những phát ngôn sau đó, được báo La Nación đăng tải, người đàn ông giải thích rằng: “Tôi có 30 mũi khâu trên đầu, tôi đã phẫu thuật cánh tay và phải nằm viện một tuần. Tôi còn sống là nhờ phép màu”, ông nói.

Nạn nhân của vụ tai nạn này bày tỏ sự không hài lòng, cho biết chủ sở hữu, người cư trú bên ngoài Buenos Aires, hoặc một người nào đó chịu trách nhiệm về tòa nhà "đã đến gặp tôi để xin lỗi".

Cũng có thông tin cho rằng các nhà chức trách đã tháo dỡ tấm kính an toàn còn lại như một biện pháp phòng ngừa. Một đơn vị can thiệp của thành phố đang điều tra vụ việc, vì có một luật của thành phố yêu cầu các mặt tiền tòa nhà phải được bảo trì trong tình trạng tối ưu để ngăn ngừa các loại tai nạn này và đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

