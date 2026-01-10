Xe hơi đột ngột lùi tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ tàu

Trong lúc nhiều phương tiện đang dừng chờ tàu hỏa, ô tô bất ngờ lùi mạnh rồi ủi một loạt xe máy phía sau.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 9/1 tại Phủ Lý, Ninh Bình, tại khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người hoảng loạn. Trong lúc các phương tiện đang dừng chờ tàu hỏa chạy qua, một xe ô tô con bất ngờ lùi mạnh và va chạm liên tiếp với nhiều xe máy đang dừng phía sau.

Video: Hóng Đường Phố / Facebook

Cú va chạm khiến một số xe máy bị đè lên, ngã xuống đường, chưa rõ thương vong.

Người dân được khuyến cáo cần giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định khi dừng chờ tại các điểm giao cắt với đường sắt nhằm tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.