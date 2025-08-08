Hà Nội

Video

Em bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông

Đoạn clip gây phẫn nộ khi một bé trai 16 tháng tuổi bị người thân trông hộ xách ngược và ném xuống nền bê-tông. Vụ việc xảy ra tại Trường Xuân, Lâm Đồng.

Trường Hân t/h

Ngày 6/8, một lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng cho biết công an xã đang xác minh vụ việc bạo hành bé trai 16 tháng tuổi, xảy ra trên địa bàn.

Em bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip phản ánh việc bạo hành trẻ em ở một cửa hàng xăng dầu. Đoạn clip cho thấy cháu bé đang ngồi trên ghế thì người phụ nữ xách ngược rồi ném xuống nền bê-tông.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 5/8, tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở bon N'jang Bơ, xã Trường Xuân.

Lúc này, bà T.T.N. (33 tuổi, người làm công cho cửa hàng) đã xách chân cháu N.Q.T. (16 tháng tuổi) khỏi ghế nhựa và ném xuống nền bê-tông.

Bước đầu, bà T.T.N. khai nhận vụ việc và cho rằng do bực tức vì vừa phải bán hàng vừa phải trông cháu nhưng cháu quấy khóc nên có hành vi như trên.

Được biết, mẹ cháu T. gửi cháu cho vợ chồng bà T.T.N. trông coi, chăm sóc từ đầu tháng 4/2025 để đi làm tại TP HCM.

Theo chính quyền địa phương, qua kiểm tra thân thể cháu bé phát hiện 2 bên gò má bị bầm tím.

Hiện gia đình đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

