Săn lùng cũng khó mua, mật ong đắng có gì siêu hiếm?

Mật ong đắng có tên gọi khác là mật ong hoa sâm Ngọc Linh. Hiện đây là loại mật ong cực kỳ quý hiếm trong các loại mật ong.





Mật ong đắng được khai thác tại độ cao 1400m trên đỉnh núi Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.





Loại mật ong độc lạ này được gọi là mật ong đắng vì ong chuyên hút mật của hoa sâm Ngọc Linh và một số cây dược liệu quý khác tại núi Ngọc Linh. Vì vậy mật ong có màu đen và vị hơi đắng.





Tuy có vị đắng nhưng không phải đắng gắt mà người ăn/uống cảm thấy đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, sau đó có vị ngọt thanh, thơm mát nơi cuống họng.





Việc khai thác loại mật ong đặc biệt này rất khó khăn bởi vị trí hiểm trở và tổ ong rất bé.





Tổ mật ong đắng thường rất nhỏ nên sản lượng tương đối ít, khoảng 300-600ml mật/ tổ/ năm, sản lượng toàn vùng chỉ khoảng 200 - 300 lít mật/vụ.





Tháng 3 – tháng 6 hằng năm là thời điểm hoa sâm Ngọc Linh nở rộ cũng là lúc người dân trong bản kéo nhau đi khai thác mật.





Hiện loại mật ong này đang được săn lùng bởi những tác dụng của chúng.



Thành phần trong mật ong đắng được quảng cáo có nhiều dưỡng chất như các axit amin, khoáng chất giúp người bệnh bồi dưỡng cơ thể tăng cường khả năng chống chọi lại bệnh tật. Ngoài ra, mật ong đắng có tác dụng giảm nguy cơ co thắt tim mạch, hạn chế hiện tượng đột quỵ. Ngoài ra mật ong đắng nguyên chất còn được ví như loại kháng sinh tự nhiên hiệu quả trong việc phòng và chữa các bệnh về đường hô hấp, ho hen, phế quản, long đờm giúp tiêu đờm, giảm cảm giác ho rát ngứa cổ, diệt khuẩn và chữa lành các vết thương ngoài da do bị chàm, bỏng. Song, các chuyên gia cũng cảnh báo, các nghiên cứu về loại mật ong này chưa nhiều nên chưa thể khẳng định được công dụng thật. Hơn thế do quý hiếm, nên khi mua cần cẩn thận tránh mua phải hàng giả, hoặc bị pha, không phải mật nguyên chất nhưng bán với giá khá đắt đỏ. Mời độc giả xem video:Nghịch lý lao động thất nghiệp nhưng ít chọn học nghề. Nguồn: VTV24.

