Phong tục bí ẩn của những bộ tộc tránh xa văn minh nhân loại

Thường sinh sống ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt như Chukotka (một khu tự trị thuộc Liên Bang Nga) hay Alaska (Mỹ), bộ tộc người Eskimo tới nay vẫn duy trì tập tục cho vợ mình ngủ chung với khách lạ để bày tỏ lòng hiếu khách. Từ xa xưa, người Eskimo vẫn tồn tại tục lệ cho thuê vợ ngắn hạn. Do đó, đổi vợ cũng chỉ là một bước tiến xa hơn của tục "thuê" vợ, đối với họ đây thực sự là một việc bình thường như những chuyện thường nhật khác. Bộ tộc Mustang hiện có khoảng 7000 người đang sống rải rác trong thung lũng sông Kali Ghandaki (giữ Tây Tạng và bắc Nepal). Xuất phát từ quan điểm rằng mỗi anh em trong gia đình lấy một người vợ riêng thì đất đai sẽ bị chia cắt thành nhiều phần và gia đình sẽ bị nghèo đói, do vậy mà anh em trong một gia đình thường có chung một vợ. Phong tục này bắt nguồn từ niềm tin tôn kính của người Mustang đối với phong tục Tây Tạng cổ. Đồng thời xuất phát từ thực tế là đất đai của người Mustang rất hiếm và cằn cỗi.Bộ tộc Mursi ở thung lũng Omo, Ethiopia, Châu Phi có phong tục vô cùng kỳ lạ là phụ nữ phải đeo một chiếc đĩa gốm lớn ở vành môi. Đây là một biểu tượng sắc đẹp kỳ lạ tại vùng đất này, theo quan điểm của họ, đĩa càng lớn thì môi càng đẹp. Việc xuyên vào môi những chiếc đĩa được làm bằng đất sét là một truyền thống lâu đời của những cô gái trong bộ tộc này. Họ tin rằng, khi gắn chiếc đĩa lên môi sẽ duyên dáng hơn, đồng thời làm môi bị biến dạng sẽ không bị bắt làm nô lệ. Bộ tộc Hamar ở Nam Ethiopia có cách chứng minh tình yêu bằng vết lằn trên lưng do bị đánh vô cùng kinh dị. Lưng càng nhiều sẹo càng chứng tỏ được sự mạnh mẽ, kiên cường và tình cảm mãnh liệt của họ dành cho những chàng trai của bộ tộc. Thay vì căm giận hoặc chạy trốn khi bị những người đàn ông cầm gậy đánh vào lưng, những người phụ nữ thuộc bộ tộc Hamar yêu cầu bị đánh thêm cho đến khi thân thể tóe máu, để lại những vết sẹo lớn trên cơ thể với niềm tự hào. Bộ tộc Sentinelese sống ở phía bắc hòn đảo Sentinel (Ấn Độ) và có khoảng 500 người. Họ sống chủ yếu bằng nghề săn bắt, hái lượm và câu cá. Nhưng, hầu như họ không sử dụng lửa trong cuộc sống. Họ sẵn sàng tấn công và giết chết bất cứ một người lạ nào xâm nhập vào lãnh thổ của bộ tộc. Đây là một trong những tộc người tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ từ chối mọi sự liên lạc. Khi phát hiện người lạ tới gần, thành viên của bộ tộc sẽ chào đón họ bằng mũi tên. Bộ tộc Yanomami là thổ dân da đỏ bản địa ở vùng rừng rậm Amazon nằm ở biên giới giữa Venezuela và Brasil với dân số chừng 20.000 người. Bộ tộc này có một tục lệ kỳ lạ chính là ăn tro cốt của người chết sau khi hỏa táng như cách để tỏ lòng thương xót với người đã mất. Tro cốt của người chết được đem hòa lẫn với món súp chuối với niềm tin giúp cho người đã mất được hòa quyện vào cơ thể người sống, linh hồn của người đó sẽ được tiếp thêm sức mạnh và quyền năng để có thể trải qua mọi kiếp nạn trên đường về thế giới bên kia.

