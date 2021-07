Nhớ 10 kỹ năng sinh tồn của Hải quân Mỹ phòng khi nguy cấp

Xác định vị trí có nguồn nước: Đây là một trong những kỹ năng sinh tồn cơ bản của Hải quân Mỹ. Theo đó, hãy đi về phía dốc xuống, vì đó chính là hướng nước chảy.



Nghĩ đến thành công khi gặp hoảng loạn: Khi hoảng loạn, bạn không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định nhất là trong tình huống nguy cấp. Lúc này, hãy nghĩ đến sự thành công và thực hiện từng mục tiêu nhỏ. Kỹ năng sinh tồn của Hải quân Mỹ này vô cùng hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày.



Tư thế thoát nguy khi rơi vào đầm lầy: Nếu chẳng may rơi xuống bùn lầy, thay vì vùng vẫy để cố gắng thoát ra, kỹ năng sinh tồn là nằm xuống và cong lưng lên. Đây là tư thế cho phép bạn nhận được không khí nhanh hơn và tích luỹ chúng trong phổi nhiều hơn.



Khi đi lạc, hãy đi theo các nhánh sông: Nếu bị lạc đường, hãy đi men theo các nhánh sông, suối vì khả năng cao chúng sẽ dẫn đến các khu vực có người ở và bạn có thể tìm sự giúp đỡ tại đó.





Đối phó với một con chó hung dữ: Khi bị chó tấn công, chỉ nên dùng phần ngoài của cẳng tay để đỡ vết cắn, vì phần bên trong là nơi tập trung nhiều động mạch lớn. Người bị tấn công có thể phản kháng bằng cách đấm vào vùng dưới của chân chó. Đây là khu vực rất nhạy cảm đối với loài động vật này.





Xử lý khi bị bỏng lạnh: Khi bị tê cóng, hãy làm ấm khu vực bị bỏng lạnh với nước ấm rồi quấn băng và chèn bông giữa các ngón tay. Đừng dùng nước nóng sẽ khiến tình trạng thêm nghiêm trọng.



Đừng bao giờ nhóm lửa trong hang: Đừng bao giờ dại dột mà nhóm lửa trong hang động. Nhiệt độ từ lửa có thể khiến đá bị giãn nở, do đó có thể khiến đá trong hang bị nứt. Nếu cần nhóm lửa, hãy dựng ở bên ngoài.



Tư thế thoát hiểm khi gặp bom nổ: Trong trường hợp có bom nổ, hãy nằm sấp trên mặt đất, lấy các ngón tay che đầu, bắt chéo chân và há miệng. Tư thế này giúp bạn an toàn hơn. Bạn nên mở miệng để tránh phổi và màng nhĩ bị tổn thương do cú nổ. Luôn mang theo một bao diêm được bọc sáp ở đầu: Diêm là dụng cụ tạo lửa hiệu quả trong mọi tình huống. Hãy dùng sáp phủ lên đầu mỗi que diêm. Việc bọc sáp vào đầu diêm giúp chúng không bị ướt nếu rơi xuống nước. Cách thực hiện là nhúng diêm vào lớp sáp nóng rồi chờ cho khô lại. Kỹ năng thoát thân khi bị trói: Dùng răng kéo dây trói về phía bạn để thoát hiểm khi tay bị trói, đồng thời, chà hai cổ tay vào nhau. Cần chú ý, kéo quá mạnh có thể khiến dây trói thắt chặt hơn. Mời độc giả xem video:Sự thật về đào mỏ quạ đang bán đầy chợ. Nguồn: THDT.

Xác định vị trí có nguồn nước: Đây là một trong những kỹ năng sinh tồn cơ bản của Hải quân Mỹ. Theo đó, hãy đi về phía dốc xuống, vì đó chính là hướng nước chảy.



Nghĩ đến thành công khi gặp hoảng loạn: Khi hoảng loạn, bạn không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định nhất là trong tình huống nguy cấp. Lúc này, hãy nghĩ đến sự thành công và thực hiện từng mục tiêu nhỏ. Kỹ năng sinh tồn của Hải quân Mỹ này vô cùng hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày.



Tư thế thoát nguy khi rơi vào đầm lầy: Nếu chẳng may rơi xuống bùn lầy, thay vì vùng vẫy để cố gắng thoát ra, kỹ năng sinh tồn là nằm xuống và cong lưng lên. Đây là tư thế cho phép bạn nhận được không khí nhanh hơn và tích luỹ chúng trong phổi nhiều hơn.



Khi đi lạc, hãy đi theo các nhánh sông: Nếu bị lạc đường, hãy đi men theo các nhánh sông, suối vì khả năng cao chúng sẽ dẫn đến các khu vực có người ở và bạn có thể tìm sự giúp đỡ tại đó.





Đối phó với một con chó hung dữ: Khi bị chó tấn công, chỉ nên dùng phần ngoài của cẳng tay để đỡ vết cắn, vì phần bên trong là nơi tập trung nhiều động mạch lớn. Người bị tấn công có thể phản kháng bằng cách đấm vào vùng dưới của chân chó. Đây là khu vực rất nhạy cảm đối với loài động vật này.





Xử lý khi bị bỏng lạnh: Khi bị tê cóng, hãy làm ấm khu vực bị bỏng lạnh với nước ấm rồi quấn băng và chèn bông giữa các ngón tay. Đừng dùng nước nóng sẽ khiến tình trạng thêm nghiêm trọng.



Đừng bao giờ nhóm lửa trong hang: Đừng bao giờ dại dột mà nhóm lửa trong hang động. Nhiệt độ từ lửa có thể khiến đá bị giãn nở, do đó có thể khiến đá trong hang bị nứt. Nếu cần nhóm lửa, hãy dựng ở bên ngoài.



Tư thế thoát hiểm khi gặp bom nổ: Trong trường hợp có bom nổ, hãy nằm sấp trên mặt đất, lấy các ngón tay che đầu, bắt chéo chân và há miệng. Tư thế này giúp bạn an toàn hơn. Bạn nên mở miệng để tránh phổi và màng nhĩ bị tổn thương do cú nổ. Luôn mang theo một bao diêm được bọc sáp ở đầu: Diêm là dụng cụ tạo lửa hiệu quả trong mọi tình huống. Hãy dùng sáp phủ lên đầu mỗi que diêm. Việc bọc sáp vào đầu diêm giúp chúng không bị ướt nếu rơi xuống nước. Cách thực hiện là nhúng diêm vào lớp sáp nóng rồi chờ cho khô lại. Kỹ năng thoát thân khi bị trói: Dùng răng kéo dây trói về phía bạn để thoát hiểm khi tay bị trói, đồng thời, chà hai cổ tay vào nhau. Cần chú ý, kéo quá mạnh có thể khiến dây trói thắt chặt hơn. Mời độc giả xem video:Sự thật về đào mỏ quạ đang bán đầy chợ. Nguồn: THDT.