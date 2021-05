Loài nào được mệnh danh là “xe bọc thép” trong thế giới khủng long?

Trong thế giới khủng long, Ankylosauria là một nhóm khủng long có ngoại hình như một chiếc xe bọc thép với bộ “áo giáp” dày bao bọc cơ thể. Loài điển hình nhất trong nhóm này là khủng long Ankylosaurus. Hóa thạch khủng long Ankylosaurus được phát hiện lần đầu vào năm 1906 tại tiểu bang Montana, Mỹ. Kể từ đó, nhiều mẫu hóa thạch Ankylosaurus đã được khai quật tại Mỹ và Canada. Một số hóa thạch có độ nguyên vẹn đáng kinh ngạc, đã giúp các nhà khoa học phác họa bức chân dung chính xác của loài này. Theo đó, Ankylosaurus là một loài khủng long ăn cỏ có chiều dài khoảng 10 mét khi trưởng thành, sinh sống ở cuối kỷ Phấn Trắng tại khu vực ngày nay là Bắc Mỹ. Loài khùng long này "mặc" một bộ giáp bao gồm những vảy dương dài, dày và có đầu nhọn kéo dài thành các dải che phủ toàn bộ phần lưng, kéo dài cho đến hết đuôi. Đầu của Ankylosaurus cũng được che bằng một tấm giáp dày, giống như mũ bảo hiểm làm từ xương. Mũi chúng có 8 khoang, giúp kiểm soát nhiệt độ và tăng khứu giác. Cuối đuôi Ankylosaurus có chiếc chùy lớn làm bằng xương, được sử dụng như một vũ khí tự vệ hữu hiệu trước những kẻ săn mồi. Do cơ thể nặng nề, Ankylosaurus di chuyển chậm chạp so với các loài săn mồi. Nhưng nó gần như là một “pháo đài” không thể công phá với khả năng phòng thủ tuyệt hảo. Khi giao chiến với kẻ thù, Ankylosaurus sẽ vung đuôi sang hai bên ở độ cao thích hợp nhằm đạt hiệu quả sát thương cao nhất. Theo tính toán, một cú đập đuôi của Ankylosaurus có làm vỡ xương gối của một con khủng long bạo chúa T-rex, khiến loài ăn thịt khổng lồ này trở thành “phế binh”. Để xơi được Ankylosaurus, khủng long ăn thịt cần phải lật ngửa được nó và tấn công vào mặt dưới cổ và bụng không bọc giáp. Nhưng điều này không dễ dàng vì thân hình to bè đầy gai cùng những cú quật đuôi chí tử của Ankylosaurus. Vì vậy, có lẽ Ankylosaurus chỉ chết dưới hàm kẻ săn mồi khi nó đã quá già yếu hoặc bị bệnh tật... Mời quý độc giả xem video: Mặc như khủng long ra phố trời lạnh | VTV TSTC.

