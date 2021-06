Loài chim là siêu mẫu giới động vật, sở hữu đôi chân “cực phẩm“

Chim cà kheo cánh đen hiện đang giữ kỷ lục đôi chân dài nhất so với tỷ lệ cơ thể. Thậm chí ngay cả loài đà điều cũng không thể theo kịp tỷ lệ đặc biệt này. Chúng có chiều dài cơ thể từ 35-40cm tính từ đầu tới mỏ cuối đuôi, còn đôi chân của chúng dài từ 17-24cm, chiếm tới 60% chiều dài cơ thể của chim cà kheo cánh đen. Đây là loài chim nước, có đôi chân màu đỏ nổi bật, mỏ đen mỏng và thẳng. Chúng có phần thân trên màu đen với cổ và đầu màu trắng. Chim trống và chim mái tương đối giống nhau nhưng chim mái có xu hướng thêm ít màu đen hơn trên cổ và đầu.Thức ăn của chim cà kheo cánh đen là những động vật không xương sống dưới nước, thường là động vật giáp xác và động vật chân đốt, cá nhỏ hoặc nòng nọc. Chim cà kheo cánh đen thường kiếm ăn ở các bãi bồi, hồ nước mặn hay những cánh đồng ngập nước. Một số quần thể di cư và di chuyển đến các bờ biển vào mùa đông. Tổ của chim cà kheo cánh đen thường được làm ở những bãi bồi đầm lầy khô, chúng sinh sản từ tháng 4 và nhiều nhất vào tháng 6. Chúng giữ khoảng cách giữa các tổ với nhau khoảng 20m. Chim cà kheo cánh đen sống thành đàn và đẻ từ ba đến bốn quả trứng. Cả con đực và con cái sẽ ấp trứng. Con đực sẽ bảo vệ lãnh thổ nhỏ của mình khỏi sự xâm phạm của các con chim khác. Sau khi chim non nở khoảng 2 giờ là chúng có thể lội nước, sau đó vẫn phải quay lại tổ nghỉ ngơi trong một hoặc hai ngày nữa. Khoảng gần 1 tháng sau khi sinh, chúng sẽ tự kiếm ăn độc lập. Cà kheo cánh đen sống tại nhiều quốc gia, có thể kể tới là Trung Quốc, Anh, Australia, Mỹ.... Ở châu Âu, chim cà kheo cánh đen được nhìn thấy nhiều ở các nước Bắc Âu. Loài chim này dù phân bố rộng nhưng số lượng ở một số nơi đang giảm do điều kiện sống thay đổi và cũng phần nào do tác động của con người. Được biết, sở dĩ chúng có đôi chân dài như vậy để giúp chúng thích nghi với môi trường kiếm ăn trên nước mà không cần phải biết bơi giống như các loài diệc, cò hay chim hồng hạc. Mời các bạn xem video: Những Sát Thủ Ghê Rợn Của Thế Giới Động Vật

Chim cà kheo cánh đen hiện đang giữ kỷ lục đôi chân dài nhất so với tỷ lệ cơ thể. Thậm chí ngay cả loài đà điều cũng không thể theo kịp tỷ lệ đặc biệt này. Chúng có chiều dài cơ thể từ 35-40cm tính từ đầu tới mỏ cuối đuôi, còn đôi chân của chúng dài từ 17-24cm, chiếm tới 60% chiều dài cơ thể của chim cà kheo cánh đen. Đây là loài chim nước, có đôi chân màu đỏ nổi bật, mỏ đen mỏng và thẳng. Chúng có phần thân trên màu đen với cổ và đầu màu trắng. Chim trống và chim mái tương đối giống nhau nhưng chim mái có xu hướng thêm ít màu đen hơn trên cổ và đầu. Thức ăn của chim cà kheo cánh đen là những động vật không xương sống dưới nước, thường là động vật giáp xác và động vật chân đốt, cá nhỏ hoặc nòng nọc. Chim cà kheo cánh đen thường kiếm ăn ở các bãi bồi, hồ nước mặn hay những cánh đồng ngập nước. Một số quần thể di cư và di chuyển đến các bờ biển vào mùa đông. Tổ của chim cà kheo cánh đen thường được làm ở những bãi bồi đầm lầy khô, chúng sinh sản từ tháng 4 và nhiều nhất vào tháng 6. Chúng giữ khoảng cách giữa các tổ với nhau khoảng 20m. Chim cà kheo cánh đen sống thành đàn và đẻ từ ba đến bốn quả trứng. Cả con đực và con cái sẽ ấp trứng. Con đực sẽ bảo vệ lãnh thổ nhỏ của mình khỏi sự xâm phạm của các con chim khác. Sau khi chim non nở khoảng 2 giờ là chúng có thể lội nước, sau đó vẫn phải quay lại tổ nghỉ ngơi trong một hoặc hai ngày nữa. Khoảng gần 1 tháng sau khi sinh, chúng sẽ tự kiếm ăn độc lập. Cà kheo cánh đen sống tại nhiều quốc gia, có thể kể tới là Trung Quốc, Anh, Australia, Mỹ.... Ở châu Âu, chim cà kheo cánh đen được nhìn thấy nhiều ở các nước Bắc Âu. Loài chim này dù phân bố rộng nhưng số lượng ở một số nơi đang giảm do điều kiện sống thay đổi và cũng phần nào do tác động của con người. Được biết, sở dĩ chúng có đôi chân dài như vậy để giúp chúng thích nghi với môi trường kiếm ăn trên nước mà không cần phải biết bơi giống như các loài diệc, cò hay chim hồng hạc. Mời các bạn xem video: Những Sát Thủ Ghê Rợn Của Thế Giới Động Vật