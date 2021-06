Kỳ thú “đặc tính” thỏ vằn hiếm nhất thế giới ở Lâm Đồng

Việc phát hiện thỏ vằn Trường Sơn tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà đã gây bất ngờ lớn cho giới khoa học. Bởi trước đây loài này được cho là chỉ phân bố ở phía bắc và trung dãy Trường Sơn. “Không ai có thể nghĩ loài thỏ vằn Trường Sơn lại xuất hiện ở một nơi quá xa so với vùng phân bố từng được biết tới. Điều này cho thấy, chúng ta vẫn biết rất ít về các khu rừng dọc dãy Trường Sơn”, Tiến sĩ Andreas Wilting, nhà nghiên cứu từ Leibniz-IZW, nói. Thỏ vằn Trường Sơn là một trong những loài hiếm và đang bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới nên việc phát hiện được một quần thể mới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn. Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu sâu hơn để đánh giá hiện trạng và tìm hiểu quần thể thỏ vằn mới phát hiện ở VQG Bidoup - Núi Bà có khác biệt về mặt di truyền như thế nào so với các quần thể ở bắc và trung Trường Sơn. Trước đây, đề tài “Nghiên cứu thỏ vằn Việt Nam” của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) được xem là công trình duy nhất nghiên cứu về loài này. Tuy nhiên, nội dung chỉ mới mang tính chất phát hiện, mô tả và công bố loài mới chứ chưa nghiên cứu sâu. Các nhà khoa học hy vọng, các nghiên cứu chuyên sâu di truyền và khảo sát về hiện trạng quần thể của loài trong thời gian sắp tới sẽ cung cấp thông tin mang tính khoa học và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định và triển khai các hoạt động bảo tồn loài thú đặc hữu này. Loài thỏ sọc vằn Trường Sơn (có tên khoa học Nesolagus Timminsi) là loài động vật gặm nhấm đặc hữu sống trong các khu rừng xanh ẩm ướt ở Việt Nam và Lào, trọng lượng con trưởng thành khoảng 5kg. Thỏ vằn được các nhà khoa học Nga tìm thấy tại Lào năm 1996. Đến năm 2000 tiếp tục tìm thấy chúng ở Việt Nam ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) và Pù Mát (Nghệ An).Thỏ vằn là một trong hai loài thỏ duy nhất có sọc, chúng cũng là loài thú cổ còn sót lại vô cùng quý hiếm. Loài thỏ này có sọc vằn rất dễ phân biệt với các loài khỏ khác. Sọc vằn tô điểm cho bộ lông màu vàng nhạt và đáng chú ý là nó sở hữu lông mông màu đỏ. Thỏ vằn Trường Sơn là loài vật sống về đêm và đơn độc. Do mới được phát hiện nên nhiều thông tin về hệ sinh thái và sự phân bố của chúng đến nay vẫn còn là dấu hỏi. Do được liệt kê là loài nguy cấp trong Sách đỏ IUCN nên các quần thể Thỏ vằn Trường Sơn mới được phát hiện có giá trị bảo tồn và đảm bảo mức độ bảo vệ cao nhất. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

