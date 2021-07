Kim cương đen, răng gấu và những loại nấm ngon bổ không tưởng

Loài nấm kỳ lạ này được gọi bằng nhiều tên khác nhau như nấm bờm sư tử, nấm răng đầu gấu, nấm hedgehog... Nấm có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và mọc trên các cây gỗ cứng. Một cây nấm răng đầu gấu gồm nhiều nhánh tập trung vào nhau và đều mọc ra từ thân gỗ, mỗi nhánh dài 10-30 cm, màu trắng mọc rũ xuống dưới đất. Nhìn có vẻ đáng sợ nhưng đây lại là một loại thực phẩm có mùi thơm hấp dẫn khi chế biến. Không những vậy nấm răng đầu gấu còn giúp chống lại ung thư, kích thích tăng trưởng thần kinh và giúp tiêu diệt giun. Nấm bơ phù thủy (Tremella mesenterica) còn có tên gọi khác là nấm thạch vàng, thường được tìm thấy ở các khe gỗ. Nấm có kết cấu giống thạch, khi sờ vào có cảm giác dính và nhầy. Nếu bạn tình cờ ăn nó, sẽ không có hương vị. Hiện loài nấm này đang được nghiên cứu vì các quá trình sinh học độc đáo mà nó trải qua. Được mệnh danh là "vua của các loại nấm" hay "kim cương đen", truffle (nấm cục) luôn được giới quý tộc ngày xưa chuộng và săn lùng bởi chất lượng dinh dưỡng và hương vị đặc biệt mà loại nấm này mang lại. Tương truyền, người Hy Lạp và La Mã cổ đại ca tụng truffle như một loại thần dược phòng the, có tác dụng khơi nguồn cảm hứng và ẩn chứa đầy sự bị ẩn lôi cuốn. Mang bề ngoài với hình dáng xù xì kém bắt mắt nhưng điều làm nên sự đặc trưng kì diệu của loại nấm truffle này là hương vị ngọt như mật ong có một không hai. Nấm Caesar, là một loại nấm ăn được đánh giá cao trong chi Amanita, có nguồn gốc ở miền nam châu Âu và Bắc Phi. Loại nấm này là món khoái khẩu của những người cai trị đầu tiên của Đế chế La Mã. Nấm Caesar có rất nhiều chất dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng như nấu cháo, xào mướp, nấu lẩu… Đây là loài nấm cực kỳ quý hiếm trên thế giới. Hương vị nấm rất thơm, ngon và giòn. Nấm The Black Morel (Morchella conica) có hình dạng tổ ong do mạng lưới các đường vân với các lỗ tạo thành mũ của chúng. Loại nấm này được đánh giá cao bởi các đầu bếp sành ăn, đặc biệt là ẩm thực Pháp. Không chỉ là một món ngon khiến giới ẩm thực say mê, nấm The Black Morel còn mang đến nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Shikha Aggrawal cho biết: "Kali, vitamin, đồng, chất chống oxy hóa,... tất cả đều có trong nấm The Black Morel". Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

Loài nấm kỳ lạ này được gọi bằng nhiều tên khác nhau như nấm bờm sư tử, nấm răng đầu gấu, nấm hedgehog... Nấm có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và mọc trên các cây gỗ cứng. Một cây nấm răng đầu gấu gồm nhiều nhánh tập trung vào nhau và đều mọc ra từ thân gỗ, mỗi nhánh dài 10-30 cm, màu trắng mọc rũ xuống dưới đất. Nhìn có vẻ đáng sợ nhưng đây lại là một loại thực phẩm có mùi thơm hấp dẫn khi chế biến. Không những vậy nấm răng đầu gấu còn giúp chống lại ung thư, kích thích tăng trưởng thần kinh và giúp tiêu diệt giun. Nấm bơ phù thủy (Tremella mesenterica) còn có tên gọi khác là nấm thạch vàng, thường được tìm thấy ở các khe gỗ. Nấm có kết cấu giống thạch, khi sờ vào có cảm giác dính và nhầy. Nếu bạn tình cờ ăn nó, sẽ không có hương vị. Hiện loài nấm này đang được nghiên cứu vì các quá trình sinh học độc đáo mà nó trải qua. Được mệnh danh là "vua của các loại nấm" hay "kim cương đen", truffle (nấm cục) luôn được giới quý tộc ngày xưa chuộng và săn lùng bởi chất lượng dinh dưỡng và hương vị đặc biệt mà loại nấm này mang lại. Tương truyền, người Hy Lạp và La Mã cổ đại ca tụng truffle như một loại thần dược phòng the, có tác dụng khơi nguồn cảm hứng và ẩn chứa đầy sự bị ẩn lôi cuốn. Mang bề ngoài với hình dáng xù xì kém bắt mắt nhưng điều làm nên sự đặc trưng kì diệu của loại nấm truffle này là hương vị ngọt như mật ong có một không hai. Nấm Caesar, là một loại nấm ăn được đánh giá cao trong chi Amanita, có nguồn gốc ở miền nam châu Âu và Bắc Phi. Loại nấm này là món khoái khẩu của những người cai trị đầu tiên của Đế chế La Mã. Nấm Caesar có rất nhiều chất dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng như nấu cháo, xào mướp, nấu lẩu… Đây là loài nấm cực kỳ quý hiếm trên thế giới. Hương vị nấm rất thơm, ngon và giòn. Nấm The Black Morel (Morchella conica) có hình dạng tổ ong do mạng lưới các đường vân với các lỗ tạo thành mũ của chúng. Loại nấm này được đánh giá cao bởi các đầu bếp sành ăn, đặc biệt là ẩm thực Pháp. Không chỉ là một món ngon khiến giới ẩm thực say mê, nấm The Black Morel còn mang đến nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Shikha Aggrawal cho biết: "Kali, vitamin, đồng, chất chống oxy hóa,... tất cả đều có trong nấm The Black Morel". Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày