Hết hồn những loài động vật xấu xí nhất giới tự nhiên

Khỉ Aye-aye là loài linh trưởng đang được xếp vào nhóm nguy cấp. Chúng có tai to, mắt lớn và thường xuyên mở. Ngón tay thon nhỏ dài giống bàn tay phù thủy giúp chúng cạy côn trùng, ấu trùng trong thân cây để làm thức ăn. Với những đặc tính đối lập như vậy nên các nhà khoa học phân loại chúng như một loài gặm nhấm. Khi còn nhỏ, chúng có đám lông bạc ở mặt trước với một sọc ở phía sau lưng. Đến khi trưởng thành, màu lông này sẽ bao phủ toàn bộ cơ thể chúng. Chúng được xếp vào những loài động vật xấu xí do ngoại hình kỳ dị của mình. Chuột chũi mũi sao sở hữu chiếc mũi khá kinh dị và xấu xí, khiến cho nó trông giống như sản phẩm của sự kết hợp giữa một con chuột và một con bạch tuộc vậy. Ba ba Mã Lai còn được biết đến là loài vỏ mềm. Những con rùa này sở hữu một chiếc cổ khá dài mà rõ ràng là không hề tương xứng với kích thước cơ thể của chúng. Bạn chắc chắn sẽ không muốn ôm chúng vào lòng chút nào bởi vì lớp vỏ mềm của chúng có cảm giác không hề dễ chịu.Ếch tím có ngoại hình vô cùng xấu xí. Người dân địa phương cho rằng, nó đến từ địa ngục bởi ngoài bộ dạng kỳ dị, chúng trốn dưới lòng đất sâu tới 4 mét. Theo các nhà khoa học, chúng có mặt trên trái đất hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, chúng đào hang sâu dưới lòng đất, ít xuất hiện, khó gặp, nên tập tính của chúng vẫn rất bí ẩn. Cá vàng hướng thiên khi mới sinh ra chúng khá dễ thương nhưng rồi lại trở nên xấu xí khi trưởng thành. Với đôi mắt lồi và thân hình như quả trứng, rất khó để có thể nghĩ rằng chúng là loài cá cảnh. Và trên thực tế chúng còn bị mù. Chó quán mao ở Trung Quốc là giống chó rất đặc biệt. Khác với những giống chó khác thường có một bộ lông bao phủ cơ thể thì chúng thường không có lông hoặc chỉ có lông ở một số vị trí trên cơ thể. Phần còn lại của cơ thể chúng không hề có lông giống như con người. Điều này thật không bình thường và đáng yêu chút nào. Chúng cao khoảng 28cm và có đôi chân dài hơn so với những con chó khác. Dơi móng ngựa có tên như vậy vì các chi tiết vằn trên mũi chúng có hình móng ngựa. Khi kiểm tra kỹ hơn bạn sẽ phát hiện ra chúng có một bộ ngực gần với bộ phận sinh dục. Chuột trụi lông có các nếp nhăn màu hồng hoặc vàng rất xấu xí. Chúng có đôi chân mỏng và ngắn với đôi mắt rất nhỏ và hai chiếc răng cửa nhô ra ngoài. Điều này làm cho chúng trông giống như những cây xúc xích nướng chưa chín. Khỉ vòi có cái mũi dài lên tới 10cm, chiếc bụng phệ và khuôn mặt màu hồng cam. Chúng cũng là chủ nhân của rất nhiều trò nghịch ngợm. Bên cạnh đó, bàn tay và chân của khỉ vòi cũng có màng giúp chúng dễ dàng bắt hoặc chộp đươc mọi thứ mà chúng muốn. Cá giọt nước được bình chọn là xấu xí nhất hành tinh. Chúng có làn da màu trắng sữa hay hồng, nhưng cơ thể lúc nào cũng phồng rộp lên, khuôn mặt "phị" ra, trĩu xuống, trông lúc nào cũng buồn thảm.

