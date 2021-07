Heo tiên tri và những linh vật có tài dự đoán "như thần"

Heo tiên tri Susie từ trang trại Ouseburn Farm Charity Ltd. ở Newcastle upon Tyne được biết đến là chưa bao giờ sai trong những tiên đoán của mình. Sau khi dự đoán chính xác chiến thắng của Anh trong trận bán kết với Đan Mạch, Susie đã tiên đoán đội đội Anh - quê hương của nó sẽ thắng trong trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Ý diễn ra tối nay (12/7). Tuy nhiên, rùa tiên tri ASMR lại đặt niềm tin vào Ý, Azzurri là đội bóng duy nhất toàn thắng ở giải đấu năm nay. Trước đó, Rùa tiên tri đã dự đoán chính xác 100% kết quả các trận đấu tại tứ kết và bán kết Euro 2020. EURO năm nay cũng có sự góp mặt của mèo tiên tri điếc nổi tiếng Achilles ở Bảo tàng Hermitage (St. Petersburg, Nga). Chú mèo lông trắng, mắt xanh này bắt đầu sự nghiệp tiên tri từ giải FIFA Confederations Cup 2017. Chú mèo tiên tri Cass cũng tiếp tục trổ tài dự đoán kết quả trận chung kết EURO 2021 giữa Ý vs Anh, diễn ra vào lúc 2h00 ngày 12/7 và lần này chú đã chọn đội chủ nhà là Anh. Một chú sư tử trắng tên Boy tại Thái Lan đã thu hút sự chú ý khi dự đoán đúng 4 trận đấu tại EURO 2020. Chú sư tử này dự đoán bằng cách dùng chân ngoạm miếng thịt được buộc dưới quốc kỳ của mỗi đội xuống. Trên thế giới có rất nhiều nhà tiên tri động vật nổi tiếng như bạch tuộc Paul, con vật thuộc lớp chân đầu đã để lại dấu ấn khó phai nhòa trong lịch sử bóng đá, cụ thể là World Cup 2010. Vào năm 2014, tờ Gulf News có trụ sở tại Dubai bất ngờ phát hiện ra một con lạc đà cực khôn ngoan tên là Shaheen. Nó đã chỉ ra chính xác kết quả một số trận đấu thuộc World Cup 2014. Những con gấu trúc lớn dễ thương ở Trung tâm Bảo vệ và Nghiên cứu Gấu trúc lớn ở Tứ Xuyên dự đoán kết quả World Cup bằng cách chọn đồ ăn trong bát đã gắn cờ. Lợn Marcus "huyền bí" (Mystic Marcus) cũng gây chú ý trong mùa World Cup 2018. Marcus không chỉ có tiền sử dự đoán World Cup, nó còn dự đoán chính xác kết quả bầu cử năm 2016 của Mỹ. Chú voi Citta là "cư dân" của vườn thú Krakow ở Ba Lan. Hơn 10.000 người đã chọn Ciita làm nhà tiên tri hay con vật tâm linh cho World Cup 2018. Báo chí Ba Lan cho biết, Citta dự đoán bằng cách chọn trái cây tương ứng với quốc kỳ. Nó đã dự đoán chính xác Ba Lan sẽ thắng Lithuania trong trận giao hữu. Datou từng trở thành tâm điểm chú ý tại Hồng Kông sau khi dự đoán đúng kết quả trận mở màn Nga - Saudi Arabia, giống như mèo Achilles và lạc đà Shaheen. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

