Giống xoài đắt nhất thế giới khiến chủ nhân thuê 4 vệ sĩ canh chừng

Vợ chồng anh Sankalp Parihar và chị Rani đến từ thành phố Jabalpur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vô tình được một người đàn ông lạ mặt tặng cho 2 cây non, nhắc nhở hãy chăm sóc cẩn thận khi đi trên 1 chuyến tàu. Cặp vợ chồng mang về và chăm sóc tới khi nó ra quả lần đầu tiên. Vào năm ngoái, họ mới biết đây thực chất là giống Miyazaki, một trong những loại xoài đắt nhất thế giới. Những quả xoài trông rất khác so với quả của các giống xoài thông thường. Chúng to và có màu đỏ ruby. Trước khi biết được tên thật của nó, Sankalp đã gọi cây xoài này là Damini. Năm 2019, một cặp xoài Miyazaki từng được giao dịch với mức giá kỷ lục 500.000 yen (hơn 100 triệu đồng). Sau khi biết giá trị của cây xoài, một số kẻ đã đột nhập vào vườn của Sankalp để ăn trộm. Vì thế năm nay vợ chồng Sankalp quyết định thuê 4 vệ sĩ và 6 con chó becgie để bảo vệ 2 cây với 7 quả xoài quý cả ngày lẫn đêm đợi đến ngày có thể thu hoạch.Xoài đỏ Miyazaki Nhật Bản là một trong những loại hoa quả xa xỉ nhất thế giới khi được bán với giá khoảng 60 triệu đồng/cặp. Đúng như tên gọi của mình, loại trái cây này có vỏ màu đỏ rực rỡ như ánh mặt trời, quả nào cũng tròn căng, mọng nước trên cành, phần thịt thì vàng ươm, thơm lừng với vị ngọt khiến không ai có thể cưỡng lại được. Ngoài ra, đây là loại xoài có độ ngọt cao hơn so với loại bình thường, giàu chất chống oxy hóa, chứa beta-carotene và axit folic, rất tốt cho người có bệnh về mắt. Sở dĩ có giá đắt như vậy cũng không phải do hiếm lạ, mà chính là quá trình trồng trọt hết sức tỉ mỉ của người dân Nhật Bản. Xoài đỏ Miyazaki được trồng tại vùng Miyazaki, Nhật Bản với quy trình trồng trọt và chăm sóc vô cùng nghiêm ngặt. Xoài được trồng trong nhà kính bằng phương pháp hoàn toàn tự nhiên. Từ lúc mới ra hoa cho đến lúc thu hoạch, xoài Miyazaki đều được bao bọc bằng túi lưới ngay trên cây. Thay vì tự tay hái thủ công, những quả xoài loại này sẽ tự rụng ngay bên trong lưới giúp quả đạt được độ chín hoàn hảo nhất. Nhờ đó mà hương vị xoài Miyazaki rất ngon, ruột quả có ít xơ, cực kỳ mềm. Ngoài kỹ thuật chăm sóc cầu kỳ, xoài Miyazaki Nhật Bản đòi hỏi nông dân sự kiên nhẫn. Bởi, từ lúc trồng cây con đến khi thu hoạch có lãi phải mất khoảng 3 năm. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

