Đặc tính kỳ thú cá “quái vật nước ngọt” đại gia Việt chuộng nuôi

Thời gian vừa qua, nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi số tiền khủng để tậu cá hải tượng về nuôi. Giống cá này càng to càng có giá trị cao, thậm chí, nếu đẹp xuất sắc có thể lên tới cả trăm triệu đồng một con. Hải tượng có tên khoa học là Arapaima gigas, là một trong những loài cá nước ngọt có trọng lượng lớn nhất hành tinh. Chúng có nguồn gốc tại lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Loài cá này còn mang tên Arapaima - “quái vật” nước ngọt. Khi trưởng thành, trọng lượng trung bình của chúng vào khoảng 100-200kg, dài tầm 2m. Thế giới từng ghi nhận một chú cá hải tượng long dài tới 4m, nặng 300kg. Tại môi trường nuôi nhân tạo trong các bể cá cảnh, hải tượng thường đạt kích thước từ 250-450 cm.Cá hải tượng là một trong những loài cá quý hiếm và hiện đã được đưa vào sạch đỏ thế giới để được bảo vệ. Cá hải tượng có nhiệt độ môi trường sống phù hợp trong khoảng từ 25 đến 29 độ C, độ cứng nước từ 8 đến 10 (dH) và độ pH trong khoảng từ 6-6,5. Một trong những điểm đặc biệt ở cá hải tượng là chúng có khả năng thở bằng cách đớp không khí bên trên mặt nước. Bên cạnh mang, loài cá này còn "giải nén" oxy từ không khí nhờ sở hữu lớp mao mạch trong cổ họng - có chức năng như phổi của động vật trên cạn. Nhờ vậy cá hải tượng có thể sống sót qua mùa nước cạn hay trong điều kiện thiếu oxy ở vùng ngập nước Amazon bằng cách vùi mình trong lớp bùn cát của đầm lầy và thở bằng miệng. Cá hải tượng trưởng thành ăn các loài động vật như cá nhỏ, côn trùng, ếch nhái... Trong bể nuôi, người nuôi còn bổ sung các loại thịt như thịt lợn, thịt bò, thịt gà,.. trong thực đơn hàng ngày của chúng. Cá đẻ khi đủ tuổi trưởng thành (thường từ 5 tuổi trở lên). Cá thường đẻ trên tổ cát, sau đó cá bố tưới tinh dịch lên trứng. Cá đực ngậm ấp trứng trong miệng suốt từ tháng thứ 1 cho đến tháng thứ 4. Khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 5, nước ở các ao hồ dâng cao cũng là lúc cá con nở và bắt đầu cuộc sống vào mùa nước lụt. Cả cá bố và cá mẹ đều có trách nhiệm chăm sóc con cái. Được mệnh danh là "quái vật" sông Amazon, ở Việt Nam, khoảng 15 năm trở lại đây, loài cá này được nhập về nuôi và được xem như thần vật may mắn có giá trị cao. Loài cá này không phù hợp với các loại thủy sinh nên phải có nhiều tiền như các đại gia để đầu tư dàn đèn nhiều màu, thậm chí phải thuê chuyên gia đến thiết kế ánh sáng để tạo màu cho cá, chi phí rất tốn kém. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

