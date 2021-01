YouTuber Việt năm 2020: Người đổi đời, kẻ tụt dốc thảm hại

Không hổ danh là nữ YouTuber triệu followers, Quỳnh Trần JP có tốc độ sản xuất video khá năng suất khiến fan hâm mộ sung sướng vì ngày nào cũng được xem vlog do bà mẹ người Việt đăng lên. Bằng việc ra đều đặn các video triệu view, thu nhập của Quỳnh Trần từ YouTuber lên đến nửa tỷ đồng mỗi tháng. Vừa qua, Youtuber Việt này đã khiến khán giả “mắt tròn mắt dẹt” trước căn nhà khang trang mới tậu ở Nhật. Mặc dù không tiết lộ giá trị bao nhiêu nhưng ở một quốc gia đắt đỏ như Nhật thì cộng đồng mạng chắc chắn mẹ của bé Sa đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Trước chia sẻ từ phía Quỳnh Trần JP, người hâm mộ đã bày tỏ sự bất ngờ đồng thời gửi lời chúc mừng cho cả gia đình. Quỳnh Trần JP hiện nay sở hữu kênh YouTuber với 3,6 triệu lượt đăng ký. Các video của cô được cộng động mạng yêu thích bởi sự đầu tư về mặt ý tưởng và dàn dựng rất công phu. Sang Vlog được biết đến với biệt danh “YouTuber nghèo nhất Việt Nam”. Trên những video, anh chàng không ít lần chia sẻ về gia cảnh khó khăn của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn gắn bó với YouTube, cuộc sống của Sang Vlog đã có những thay đổi đáng mừng. Sang Vlog và mẹ sống trong căn nhà cũ trước đây. Hiện nay anh chàng YouTuber đã dựng lại chiếc nhà mới cho mẹ, sàn nhà lát gạch bông, mái lợp ngói và vách làm từ gỗ rất chắc chắn. Chàng "YouTuber nghèo nhất Việt Nam" đã có cuộc sống mới, trong ảnh Sang đang "khoe" đồ nghề quay video mới tậu. Bà Tân Vlog là hiện tượng YouTuber nổi tiếng một thời.Tên tuổi của bà Tân nhanh chóng "phất lên như diều gặp gió". Những món ăn làm theo phong cách “siêu to khổng lồ” thu hút đến hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, sau những tai tiếng bị cộng đồng mạng chỉ trích như vệ sinh kém, nội dung gian dối, quảng cáo quá nhiều...kênh của bà bị sụt giảm lượt đăng ký và cả lượt view đáng kể. Nếu so sánh với thời hoàng kim của bà năm ngoái thì cư dân mạng dễ dàng nhận thấy kênh của bà đã thoái trào đi rất nhiều. Nếu như trước đây mỗi tháng kênh của bà Tân Vlog có đến 1 triệu lượt đăng ký thì hiện nay giảm xuống chỉ còn hơn 10 nghìn. Thống kê trên Social Blade cho thấy sự tụt dốc thảm hại về lượt người đăng ký kênh của Bà Tân Vlog, đồng thời thu nhập của bà theo đó cũng giảm đi đáng kể. Ảnh: Tổng hợp Internet

