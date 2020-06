Youtuber NTN tung một cú lừa sau thông báo giải nghệ chưa lâu

Vào hồi tháng 2/2020 Youtuber NTN - Nguyễn Thành Nam bất ngờ tuyên bố giải nghệ, ngưng làm Vlog. Dù biết đây chỉ là một cú lừa nhưng động thái này cũng khiến fan ngán ngẩm. Sau hơn 1 tháng im ắng, NTN bất ngờ có động thái đầu tiên trên kênh Youtube của mình. Cụ thể, anh chàng Youtuber NTN đã đăng tải dòng bình luận "Có ai còn nhớ NTN không? Mất tích lâu quá rồi nhỉ Bao nhiêu bạn muốn NTN quay lại thì Like nhé. Thanks các bạn". Trước đó, NTN còn làm vlog khoe xây nhà 4 tỷ lên kênh Youtube của mình. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, dòng trạng thái này đã ngay lập tức nhận về hàng chục ngàn lượt cảm xúc. Tuy nhiên, những gì NTN nhận được đều là bình luận trái chiều của người hâm mộ. Người hâm mộ "ném đá" NTN bởi lẽ trước đó anh đã từng tung cú lừa cho fan khi vừa thông báo giải nghệ đã lật mặt kèm theo dòng trạng thái "Coming back soon" khiến cộng đồng mạng được một phen gây tranh cãi. Cộng đồng mạng phản ứng gay gắt trước tin NTN giải nghệ rồi lại sắp comeback Đa số đều dành cho anh chàng những bình luận tiêu cực. Xuất phát từ một kênh Youtube chuyên đăng tải những trò đùa nghịch, troll người khác, thế nhưng với tài năng của mình, NTN đã đưa kênh Youtube của mình phát triển nhanh chóng thu hút hàng triệu subscribers và đi kèm với đó là nguồn thu nhập khủng. Tính tới thời điểm hiện tại, sau 5 năm làm Youtuber NTN đã sở hữu một hệ thống kênh Youtube đồ sộ với 4 kênh đều sở hữu cả triệu lượt subscribers. Không còn những ngày chạy vạy kiếm ăn như trước, giờ đây anh chàng thậm chí còn dư dả tới mức sở hữu nhiều tài sản trị giá cả trăm triệu cho tới tiền tỷ. Mời quý độc giả đón xem thêm video NTN - Xóa Kênh (Delete Channel) - Nguồn: NTN Vlogs

Vào hồi tháng 2/2020 Youtuber NTN - Nguyễn Thành Nam bất ngờ tuyên bố giải nghệ, ngưng làm Vlog. Dù biết đây chỉ là một cú lừa nhưng động thái này cũng khiến fan ngán ngẩm. Sau hơn 1 tháng im ắng, NTN bất ngờ có động thái đầu tiên trên kênh Youtube của mình. Cụ thể, anh chàng Youtuber NTN đã đăng tải dòng bình luận "Có ai còn nhớ NTN không? Mất tích lâu quá rồi nhỉ Bao nhiêu bạn muốn NTN quay lại thì Like nhé. Thanks các bạn". Trước đó, NTN còn làm vlog khoe xây nhà 4 tỷ lên kênh Youtube của mình. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, dòng trạng thái này đã ngay lập tức nhận về hàng chục ngàn lượt cảm xúc. Tuy nhiên, những gì NTN nhận được đều là bình luận trái chiều của người hâm mộ. Người hâm mộ "ném đá" NTN bởi lẽ trước đó anh đã từng tung cú lừa cho fan khi vừa thông báo giải nghệ đã lật mặt kèm theo dòng trạng thái "Coming back soon" khiến cộng đồng mạng được một phen gây tranh cãi. Cộng đồng mạng phản ứng gay gắt trước tin NTN giải nghệ rồi lại sắp comeback Đa số đều dành cho anh chàng những bình luận tiêu cực. Xuất phát từ một kênh Youtube chuyên đăng tải những trò đùa nghịch, troll người khác, thế nhưng với tài năng của mình, NTN đã đưa kênh Youtube của mình phát triển nhanh chóng thu hút hàng triệu subscribers và đi kèm với đó là nguồn thu nhập khủng. Tính tới thời điểm hiện tại, sau 5 năm làm Youtuber NTN đã sở hữu một hệ thống kênh Youtube đồ sộ với 4 kênh đều sở hữu cả triệu lượt subscribers. Không còn những ngày chạy vạy kiếm ăn như trước, giờ đây anh chàng thậm chí còn dư dả tới mức sở hữu nhiều tài sản trị giá cả trăm triệu cho tới tiền tỷ. Mời quý độc giả đón xem thêm video NTN - Xóa Kênh (Delete Channel) - Nguồn: NTN Vlogs