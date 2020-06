Bất ngờ vị trí đầu top 10 Youtuber kiếm tiền khủng nhất thế giới

Cộng đồng mê game chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên VanossGaming (Evan Fong) sở hữu kênh Youtube có 24,8 triệu người đăng ký, đến nay thu hút gần 12 tỷ lượt xem. Theo thống kế của Forbes, năm 2019, anh đứng ở vị trí thứ 10 trong số những Youtuber kiếm nhiều tiền nhất với 17 triệu USD. Với thu nhập 12 triệu USD/năm, DanTDM (Daniel Middleton) đứng ở vị trí thứ 9 trong top Youtuber thu nhập khủng trên thế giới. Các video của Daniel chủ yếu về bình luận game và anh hiện cũng là một game thủ chuyên nghiệp. Kênh Markiplier của Mark Fischbach chủ yếu đăng các video Let’s Play – thể loại game kinh dị và sinh tồn. Hiện kênh này có 26 triệu người đăng ký và hơn 13,3 tỷ lượt xem. Nhắc đến những Youtuber kiếm nhiều tiền nhất thế giới không thể bỏ qua ông hoàng Youtube Pewdiepie. Anh là Youtuber cá nhân đầu tiên có kênh cán mốc 100 triệu lượt đăng ký với các video bình luận game, gần đây có chuyển hướng sang thể loại hài kịch, châm biếm và thỉnh thoảng là vlog. Arsement xuất thân là game thủ, bắt đầu chơi và đăng các video về Call of Duty, sau đó là Minecraft. Kênh Preston hiện có 13,4 triệu đăng ký, 4 tỷ lượt xem, đem về cho anh chàng thu nhập 14 triệu USD. Jeffree Star là một ''ông trùm'' trong ngành trang điểm, và nhờ những video hướng dẫn make up trên Youtube anh đã thu về số tiền khủng. Kênh Jeffree Star thành lập năm 2006, đến nay có trên 18 triệu người đăng ký, thu hút tổng cộng 2,3 tỷ lượt xem. Kênh Rhett and Link được thành lập bởi Rhett McLaughlin (bên trái) và Link Neal (bên phải). Kênh chủ yếu đăng tải nội dung xoay quanh những câu chuyện hàng ngày của cả hai với phong cách hài hước, năm vừa qua thu về 17,5 triệu USD. Nhiều người sẽ phải bất ngờ khi biết rằng cô bé 5 tuổi người Nga - Anastasia Radzinskay đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách này với thu nhập tới 18 triệu USD/năm. Kênh Like Nastya thu hút 56,5 triệu đăng ký, video chủ yếu là cảnh cô bé chơi với bố, chơi đồ chơi… và nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Dude Perfect gồm năm thành viên, gồm Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones và Tyler Toney. Nội dung video của kênh chủ yếu là chơi thể thao, phô diễn các tình huống mạo hiểm, độc đáo, khó thực hiện ngoài đời thực, hiện thu về 20 triệu USD/năm. Trùm cuối trong top 10 Youtuber giàu có nhất chính là cậu bé Ryan Kaji, 8 tuổi, chủ kênh Ryan’s World. Với sự hỗ trợ của cha mẹ, Ryan lập kênh Ryan Toys Review năm 2015 hiện đã có 23 triệu lượt đăng ký và sở hữu hàng triệu fan là trẻ em cùng độ tuổi trên khắp thế giới. Những Cặp Đôi Youtuber Được Yêu Thích Nhất Tại Việt Nam (Youtube Couples). Nguồn: Youtube

