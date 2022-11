Xúc động đàn cá heo “hộ tống” cô bé 15 tuổi bị đuối nước

Trước đó ngày 28/10, cô bé 15 tuổi bị nước cuốn trôi, tử vong tại bãi biển Llandudno ở Cape Town, Nam Phi. Đến ngày 29/10, người phát ngôn của Viện Cứu hộ biển quốc gia (NSRI) cho biết thi thể của bé gái đã được tìm thấy cách bờ khoảng 0,6km cùng với một đàn cá heo. Nói với Hãng tin The South African, người phát ngôn cơ quan cứu hộ biển cho hay: "Một tàu cứu hộ của NSRI đang tuần tra ở vùng biển sâu khoảng 1km ngoài khơi đã báo cáo họ thấy thi thể của cô bé nằm nổi trên mặt nước cùng với một đàn cá heo gần tàu cứu hộ". Theo nhà nghiên cứ cá voi và cá heo tại Đại học Griffith của Úc - Olaf Meynecke nhận định những con cá heo có thể nhận ra thi thể người chết trên biển. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn những chú cá heo có đang cố gắng giúp đỡ cô bé 15 tuổi trên hay không, nhưng chúng được ghi nhận là có khả năng nhìn nhận cái chết như một khái niệm đau buồn. Cá heo là loài có trí thông minh cao, với kỹ năng xã hội và giao tiếp phức tạp trong cộng đồng của chúng. Có nhiều giai thoại về cá heo cứu người, bao gồm một trường hợp năm 2004 khi đàn cá heo lao tới trợ giúp nhóm người đi bơi ở New Zealand, vây quanh họ cho tới khi con cá mập trắng dài gần 3 m gần đó bơi đi. "Tôi chắc chắn chúng sẽ nhận ra thi thể dưới nước", Olaf Meynecke, nhà nghiên cứu cá voi và cá heo ở Đại học Griffith, Australia, cho biết. "Tuy nhiên, câu chuyện chúng ta đôi khi nghe được về cá heo chủ động tìm cách cứu người cần được xem xét thận trọng. Vài loài cá voi và cá heo có hành vi vị tha với loài khác, thậm chí bảo vệ chúng trước động vật săn mồi. Khả năng cứu người không phải là bất khả thi, nhưng trong nhiều trường hợp, việc đụng độ con người thường xuất phát từ sự tò mò, không phải từ ý định cứu họ". Các chuyên gia khác cũng đồng ý những con cá heo có thể tìm cách giúp đỡ, nhưng có khả năng chúng chỉ đang tìm hiểu một cảnh tượng khác thường, hoặc nô đùa với thi thể. "Có nhiều giai thoại cá heo cứu người đi bơi sắp chết đuối. Một số có thể đúng, nhiều trường hợp là lời kể phóng đại. Không thể biết rõ đàn cá heo đang nghĩ gì hoặc làm gì ở đây", Jason N. Bruck, giáo sư sinh vật học ở Đại học Stephen F. Austin, nhấn mạnh. Bất kể đàn cá heo có tìm cách cứu cô gái trong trường hợp này hay không, chúng dường như có thể nhận thức cái chết và bày tỏ sự đau buồn. "Cá heo mẹ thường mang xác con non chết yểu trên mặt nước suốt nhiều ngày. Chúng chắc chắn có thể cảm nhận nỗi đau buồn gắn liền với sự qua đời của cá thể thân cận. Điều này đúng với nhiều loài cá heo từ cá voi sát thủ tới cá heo mũi chai", Bruck nói. >>>Xem thêm video: Ngỡ ngàng đàn cá heo ‘khủng” “tung tăng” bơi ở đảo Phú Quý (Nguồn: THTPCT).

