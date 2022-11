Xuất hiện "thủy quái vàng” khủng chưa từng thấy, chuyên gia giật thót mình

Ông Andy Hackett, 42 tuổi, câu được thủy quái vàng nêu trên (được đặt tên The Carrot) ở trại cá Blue Water Lakes, khu vực Champagne - Pháp. "Tôi luôn biết The Carrot ở đó nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình có thể bắt được nó" – ông Hackett nói. Con cá màu Fanta nêu trên thực chất là cá lai giữa cá chép và cá koi, một loài cá cảnh phổ biến. Người phát ngôn của Blue Water Lakes, ông Jason Cowler, tiết lộ với báo USA Today rằng The Carrot được thả vào hồ cách đây 15 năm và con cá 20 tuổi này là một thách thức thực sự đối với cộng đồng câu cá. The Carrot gần như không cắn câu cho đến đầu tháng này, khi nó bị ông Hackett "khuất phục". "Tôi biết đó là một con cá khủng khi nó cắn câu. Tôi cố khuất phục nó. Khi nó trồi lên, tôi vô cùng phấn khích khi nhận ra đây là một con cá màu cam. Thật tuyệt vời khi câu được The Carrot nhưng thành thực mà nói, tất cả là nhờ may mắn" – ông Hackett cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông phải mất 25 phút mới "đánh bại" được The Carrot. Khi bạn nhìn vào những con cá Koi xinh đẹp, thật khó để tưởng tượng rằng chúng thực ra là “hậu duệ” của loài cá chép thông thường. Qua quá trình thay đổi đáng kinh ngạc, giờ đây đã có rất nhiều điểm khác biệt giữa cá koi và cá chép. Hầu hết có thể nhận ra ở màu sắc, hình dạng cơ thể, kích thước, vây và vảy của cá. Cùng Koi Xinh đi vào tìm hiểu kĩ hơn về cách phân biệt cá Koi và cá Chép nhé. Sự khác biệt rõ ràng nhất và quan trọng nhất giữa cá koi và cá chép là màu sắc của chúng. Cá koi có rất nhiều màu sắc và hoa văn. Một số màu phổ biến của cá koi là đỏ, vàng, cam, đen, xanh và trắng. Mặt khác, cá chép thường có màu nâu sẫm hoặc nâu vàng nhạt, màu nhạt hơn ở gần vây và bụng. Hình dạng cơ thể của cá koi rất khác với cá chép thông thường. Cơ thể cá chép thường cao hơn cá koi, với tốc độ tăng trưởng nhanh ở phần giữa. Trong khi cá koi có xu hướng phát triển dài hơn. Việc lai tạo có chọn lọc đã dẫn đến hình dạng hoàn hảo của cá koi, với phần giữa dày, đầu và đuôi hẹp hơn. Khi so sánh với cá chép thông thường, cá koi có xu hướng dài hơn. Với chiều dài trung bình là 24 – 28 inch. Trong khi cá chép dài trung bình từ 15 – 27 inch. Tuy nhiên, cá chép thường đạt cân nặng lớn hơn cá koi. Một con cá chép lớn nhất nặng đến 105 pound so với Big Girl (chú cá koi lớn nhất thế giới) chỉ với 90 pound. Một trong những điểm khác biệt kỳ lạ nhất giữa cá koi và cá chép có thể được tìm thấy ở vây của chúng. Cá chép thường có gai ở vây, với vây lưng thuôn dài. Khi cá koi phát triển, chúng mất đi những cái gai này và có những chiếc vây trải đẹp như chúng ta có thể thấy ở cá Koi Bướm. Sự khác biệt lớn cuối cùng giữa cá chép và cá koi nằm ở vảy của chúng. Vảy của cá koi nhỏ hơn, đều đặn hơn và cong hơn vảy của cá chép thông thường. >>>Xem thêm video: Người đàn ông chi 10 tỷ nuôi cá koi (Nguồn: VTV24).

