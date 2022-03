Xem phiến đá bị tách đôi, phát hiện sinh vật bí ẩn nhất Trái đất

Năm 1955, khi đang đi dạo dọc con lạch Mazon Creek, tiểu bang Illinois (Mỹ), nơi nổi tiếng với việc nhiều hóa thạch được tìm thấy, nhà khảo cổ người Pháp Francis Tully đã vô tình thấy nằm giữa đống quặng than là 2 hai phiến đá kỳ lạ, bị vỡ tách ra. 2 phiến đá này ẩn chứa sinh vật bí ẩn khiến các nhà khoa học phải bối rối trong suốt 60 năm qua. Gần 10 năm trôi qua sau khi được phát hiện, tức vào khoảng năm 1965, do không thể nghiên cứu thêm bất cứ thông tin gì, các nhà khoa học vẫn chưa chính thức giới thiệu sinh vật ở phiến đá này tới công chúng. Đến năm 1966, nhà nghiên cứu Richardson cảm thấy không thể trì hoãn được nữa, vì vậy ông đã viết một bài báo và chính thức đặt tên cho sinh vật kỳ quái ấy là Tullimonstrum gregarium, hay còn gọi là "quái vật Tully". Thoạt nhìn, Tully trông rất giống con sên. Nhưng ở miệng sinh vật này lại có một cái càng (có ở các loài chân khớp như tôm hay cua), trong khi cặp mắt như khúc cây nhô ra khỏi cơ thể. Tully kỳ lạ đến nỗi các nhà khoa học thậm chí không thể đồng nhất ý kiến liệu nó có phải là động vật có xương sống (có xương sống, như động vật có vú, chim, bò sát và cá) hay động vật không xương sống (không có xương sống, như côn trùng, động vật giáp xác, bạch tuộc và tất cả các động vật khác ). Năm 2016, một nhóm các nhà khoa học tuyên bố đã giải quyết được bí ẩn của Tully, cung cấp bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy đó là một loài động vật có xương sống. Nhưng các các nhà khoa học khác vẫn nghi ngờ với kết luận đó. Đã có nhiều nỗ lực để phân loại “Quái vật Tully” . Phần lớn các nghiên cứu này tập trung vào sự xuất hiện của một số đặc điểm nổi bật bao gồm một chi tiết thuôn dài trong hóa thạch được hiểu là ruột, bên cạnh dải sáng và tối của hóa thạch cùng móng vuốt kỳ dị nằm ở miệng. Cấu trúc cơ thể của “Quái vật Tully” khác thường đến nỗi nó sẽ mở rộng sự đa dạng cho bất kỳ chủng loài nào mà nó được xếp vào, thay đổi cách chúng ta từng nghĩ về giống loài đó lẫn những sinh vật đã và đang tồn tại trên Trái Đất. Nghiên cứu năm 2016 cho rằng động vật này nên được xếp vào nhóm với động vật có xương sống vì mắt của nó có chứa các hạt sắc tố gọi là melanosome, được sắp xếp theo hình dạng và kích thước giống như trong mắt của động vật có xương sống. Nhưng nghiên cứu của chuyên gia Chris Rogers cho thấy mắt của một số động vật không xương sống như bạch tuộc và mực cũng chứa các melanosome được phân chia theo hình dạng và kích thước tương tự như mắt của Tully và chúng cũng được bảo tồn trong hóa thạch. Mặc dù các nhà khoa học có thể không bao giờ phân loại được quái vật Tully một cách chính xác, nhưng nó chắc chắn là một trong những sinh vật thú vị nhất mà thế giới từng biết đến. Thậm chí, loài vật này đã trở thành siêu sao tại "quê hương" Illinois. Năm 1989, sinh vật này chính thức được công nhận là hóa thạch cấp quốc gia và được in trên sườn các xe tải U-Haul tại Illinois để thông cáo. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

