Xây nhà đào trúng “rồng đất”, chuyên gia sửng sốt: "Quả là báu vật!"

Lão Vương là nông dân ở một thị trấn nhỏ tại Hồ Bắc, khi đang đào móng xây nhà ông vô tình đụng trúng một vật thể kỳ lạ. Thứ này là một loại cây với hình dáng tựa như 1 con rồng. Đặc biệt, nó bám rễ rất phức tạp trong lòng đất nên không thể xác định nó dài bao nhiêu. Vì vậy lão Vương đã cùng những người thợ đã dọn sạch 1 khoảng đất rộng lớn, toàn bộ thân của loại củ này dần lộ ra. Chiều dài lên tới 4 mét. Nghe tin lão Vương tìm thấy vật thể kỳ lạ, nhiều người kéo tới xem và thậm chí đã mời cả chuyên gia tới. Vị này cho biết thứ báu vật mà lão Vương đào được chính là 1 củ hà thủ ô đỏ, dân gian từ thời xưa vẫn coi nó là vị thuốc bổ chữa được nhiều loại bệnh. Cây hà thủ ô đỏ có tên khoa học là Polygonum multiflorum. Nó là 1 loại cây dây leo, thân nhẵn và không có lông. Hà thủ ô sống nhiều năm; thân quấn, mọc xoắn vào nhau, mặt ngoài thân có màu xanh tía, nhẵn, có vân. Lá mọc so le, có cuống dài. Phiến lá hình tim, dài 4 – 8cm, rộng 2,5 – 5cm, đầu nhọn, mép nguyên hoặc hơi lượn sóng, cả hạị mặt đều nhẵn. Bẹ chìa mỏng, màu nâu nhạt, ôm lấy thân. Hoa tự chùm nhiều nhánh. Trong cây hà thủ ô đỏ chứa rất nhiều thành phần tốt cho sức khỏe con người. Cụ thể, thành phần của loài cây này có thể kể đến như: 1.7% Anthraglycosid, 1.1% Protid, 45.2% Tinh Bột, 3.1% Lipid, 4.5% Chất Vô Cơ, 26.45g các chất tan trong nước, Lecithin, Rhaponticin và rất nhiều thành phần khác cũng rất tốt cho sức khỏe. Hợp chất tanin trong hà thủ ô có tác dụng giúp săn se, cố sáp, cầm tiêu chảy, còn hợp chất antraglycosid có tác dụng nhuận tràng, thông tiện, thường được dùng với những trường hợp bệnh nhân bị táo bón kinh niên. Thân và lá của hà thủ ô hay còn gọi giao đằng có vị ngọt, tính bình. Thân leo và lá được sử dụng để dưỡng tâm, an thần, dưỡng huyết, hoạt lạc. Hơn nữa, thân leo và lá còn được sử dụng để trị chứng thần kinh suy nhược, thiếu máu, đau mỏi toàn thân... Rễ củ hay còn gọi hà thủ ô có vị đắng chát, tính hơi ôn, tác dụng giúp bổ can thận, dưỡng huyết bổ âm giải độc, nhuận tràng thông tiện.. Ngoài ra, hà thủ ô còn giúp trị can thận âm hư, huyết hư, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, đau lưng mỏi gối, ù tai điếc tai, râu tóc bạc sớm, di tinh, huyết trắng, tình trạng táo bón, hay các hội chứng lỵ mãn tính, trĩ xuất huyết, sốt rét, lao hạch, bệnh mạch vành, cao huyết áp, mỡ máu cao, xơ vữa động mạch... Ngoài ra, hà thủ ô đỏ còn có rất nhiều tác dụng bổ thần kinh với hợp chất lexitin làm cường tim ếch cô lập, giúp tạo hồng cầu tốt hơn, phụ nữ khí hư bạch đới, kinh nguyệt không đều hoặc các trường hợp da xanh, thiếu máu, gầy còm. Sau khi nghe chuyên gia phân tích, lão Vương vô cùng vui sướng khi xây nhà lại đào được 1 con "rồng đất" quý giá như vậy. Ông quyết định sẽ tìm cửa hàng thuốc điều chế cây hà thủ ô đặc biệt này để sử dụng và dùng chúng làm quà cho người thân của mình. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội?. Nguồn: VTV.

Lão Vương là nông dân ở một thị trấn nhỏ tại Hồ Bắc, khi đang đào móng xây nhà ông vô tình đụng trúng một vật thể kỳ lạ. Thứ này là một loại cây với hình dáng tựa như 1 con rồng. Đặc biệt, nó bám rễ rất phức tạp trong lòng đất nên không thể xác định nó dài bao nhiêu. Vì vậy lão Vương đã cùng những người thợ đã dọn sạch 1 khoảng đất rộng lớn, toàn bộ thân của loại củ này dần lộ ra. Chiều dài lên tới 4 mét. Nghe tin lão Vương tìm thấy vật thể kỳ lạ, nhiều người kéo tới xem và thậm chí đã mời cả chuyên gia tới. Vị này cho biết thứ báu vật mà lão Vương đào được chính là 1 củ hà thủ ô đỏ, dân gian từ thời xưa vẫn coi nó là vị thuốc bổ chữa được nhiều loại bệnh. Cây hà thủ ô đỏ có tên khoa học là Polygonum multiflorum. Nó là 1 loại cây dây leo, thân nhẵn và không có lông. Hà thủ ô sống nhiều năm; thân quấn, mọc xoắn vào nhau, mặt ngoài thân có màu xanh tía, nhẵn, có vân. Lá mọc so le, có cuống dài. Phiến lá hình tim, dài 4 – 8cm, rộng 2,5 – 5cm, đầu nhọn, mép nguyên hoặc hơi lượn sóng, cả hạị mặt đều nhẵn. Bẹ chìa mỏng, màu nâu nhạt, ôm lấy thân. Hoa tự chùm nhiều nhánh. Trong cây hà thủ ô đỏ chứa rất nhiều thành phần tốt cho sức khỏe con người . Cụ thể, thành phần của loài cây này có thể kể đến như: 1.7% Anthraglycosid, 1.1% Protid, 45.2% Tinh Bột, 3.1% Lipid, 4.5% Chất Vô Cơ, 26.45g các chất tan trong nước, Lecithin, Rhaponticin và rất nhiều thành phần khác cũng rất tốt cho sức khỏe. Hợp chất tanin trong hà thủ ô có tác dụng giúp săn se, cố sáp, cầm tiêu chảy, còn hợp chất antraglycosid có tác dụng nhuận tràng, thông tiện, thường được dùng với những trường hợp bệnh nhân bị táo bón kinh niên. Thân và lá của hà thủ ô hay còn gọi giao đằng có vị ngọt, tính bình. Thân leo và lá được sử dụng để dưỡng tâm, an thần, dưỡng huyết, hoạt lạc. Hơn nữa, thân leo và lá còn được sử dụng để trị chứng thần kinh suy nhược, thiếu máu, đau mỏi toàn thân... Rễ củ hay còn gọi hà thủ ô có vị đắng chát, tính hơi ôn, tác dụng giúp bổ can thận, dưỡng huyết bổ âm giải độc, nhuận tràng thông tiện.. Ngoài ra, hà thủ ô còn giúp trị can thận âm hư, huyết hư, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, đau lưng mỏi gối, ù tai điếc tai, râu tóc bạc sớm, di tinh, huyết trắng, tình trạng táo bón, hay các hội chứng lỵ mãn tính, trĩ xuất huyết, sốt rét, lao hạch, bệnh mạch vành, cao huyết áp, mỡ máu cao, xơ vữa động mạch... Ngoài ra, hà thủ ô đỏ còn có rất nhiều tác dụng bổ thần kinh với hợp chất lexitin làm cường tim ếch cô lập, giúp tạo hồng cầu tốt hơn, phụ nữ khí hư bạch đới, kinh nguyệt không đều hoặc các trường hợp da xanh, thiếu máu, gầy còm. Sau khi nghe chuyên gia phân tích, lão Vương vô cùng vui sướng khi xây nhà lại đào được 1 con "rồng đất" quý giá như vậy. Ông quyết định sẽ tìm cửa hàng thuốc điều chế cây hà thủ ô đặc biệt này để sử dụng và dùng chúng làm quà cho người thân của mình. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội?. Nguồn: VTV.