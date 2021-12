Vườn dưa trĩu quả bên đường, người Nhật nghiêm cấm: "Không được ăn!"

Theo người quay clip, những quả dưa hấu thừa đã được đổ ở đây nên chúng mọc lên thành một vườn dưa mọc hoang trĩu quả. Vì đây là một bãi rác đổ phụ phẩm nông nghiệp nên có rất nhiều chất hữu cơ. Có thể thấy trong video, những quả dưa ở đây có kích thước khá nhỏ do mọc hoang. Bởi thông thường người trồng dưa chỉ để 1 đến 2 quả mỗi dây để dưa đạt kích thước tối đa. Hai loại dưa mọc trên bãi rác này là dưa hấu (tên khoa học là Citrullus lanatus) và dưa hoàng kim (tên khoa học là Cucumis sativus var. conomon). Tuy nhiên, dưa mọc đầy khắp khoảng đất nhưng không một ai ra hái về để ăn khiến người Việt chúng ta vô cùng khó hiểu. Từ xưa đến nay, tại Nhật Bản người dân vẫn tự trồng cây nhưng lại không bao giờ hái xuống và ăn chúng. Tất cả quả cứ thế treo lủng lẳng trên cành cho đến khi chín nẫu, tự rụng xuống thì thôi. Hoặc nếu không sẽ do chim chóc, côn trùng khắp bốn phương tự kéo đến "đánh chén" hộ. Nguyên nhân là vì người Nhật vốn rất coi trọng vấn đề sức khỏe. Để có thể sống lâu và an toàn, họ gần như không bao giờ ăn những thực phẩm chưa qua kiểm định và chỉ mua ở siêu thị. Bên cạnh đó, vào năm 1945, Mỹ từng thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, phá hủy hoàn toàn 2 thành phố này. Sau đó đến 2011, thảm họa kép gồm trận động đất lớn nhất trong lịch sử và sự cố nổ nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima liên tiếp xảy ra khiến toàn bộ Nhật Bản ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Vì vậy, cho đến tận ngày nay, nhiều gia đình vẫn sợ đất đai còn bị nhiễm phóng xạ và không dám ăn luôn cả những thực phẩm được nuôi trồng trên đó. Cây cối chỉ có tác dụng để làm cảnh vào tạo bóng mát. Trẻ em ngay từ nhỏ đã được giáo dục về việc coi trọng sức khỏe hay tự ý thức được hành động. Việc hái quả trong đất của người khác, cho dù quả rất nhiều, chín rụng đầy gốc, thậm chí có thể là tội trộm cắp. Do đó ngay cả trẻ em cũng không tự tiện hái trái cây hay bắt các con vật trên cánh đồng để ăn. Nếu bạn tự ý hái quả mọc bên đường có thể bị cảnh sát bắt và quy vào tội trộm cắp. Việc kiểm định cây trái theo đúng quy định ở đất nước này cũng vô cùng gắt gao, phức tạp. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC

