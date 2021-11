Những điều thú vị ít ai biết về các loài cây họ Cau (2)

Cau sâm-panh (Hyophorbe lagenicaulis) cao 9 mét, có nguồn gốc từ đảo Round gần Mauritius. Loài cây có gốc phình to như chai rượu này được trồng làm cảnh rộng rãi trên toàn cầu. Cọ cảnh (Trachycarpus fortunei) cao 20 mét, có nguồn gốc từ miền Trung Trung Quốc. Chúng là cây đơn tính khác loài, có khả năng chịu lạnh hơn tốt so với đa phần các loài cây họ Cau.Dừa biển (Lodoicea maldivica) cao 30 mét, có nguồn gốc từ quần đảo Seychelle. Hạt của chúng to nhất trong giới thực vật. Cau vua (Roystonea regia) cao 25 mét, là cây bản địa ở các đảo Caribbean, phát triển mạnh trên đất nhiều dinh dưỡng. Có dáng cao, đẹp, chúng thường được trồng làm cảnh trên các đại lộ vùng nhiệt đới. Cọ sợi (Raphia farinifera) cao 20 mét, là cây bản địa của châu Phi và Madagascar. Lá của chúng dài nhất trong thế giới thực vật, là nguồn cung cấp sợi cho người dân bản địa. Cọ quạt châu Âu (Chamaerops humilis) cao 3 mét, mọc ở vùng ven Địa Trung Hải. Chúng có thể mọc ra các thân ngắn từ cùng một gốc. Cọ rượu Chile (Jubaea spectabilis) cao 25 mét, phân bố ở miền Trung Chile. Chúng có thân cực to, chịu lạnh khá tốt. Cây trúc mây (Rhapis excelsa) cao 5 mét, có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc. Dễ sống trong điều kiện khô và thiếu ánh sáng, chúng là cây cảnh trong nhà phổ biến. Salak (Salacca zalacca) cao 4 mét, là cây bản địa khu vực xích đạo Đông Nam Á. Chúng được trồng để lấy quả nhiều thịt, có hương vị đậm đà khác thường so với các cây họ Cau khác. Mời quý độc giả xem video: Quả phật thủ có ăn được không? | VTV TSTC.

