Vòng tròn đen nghi UFO xuất hiện tại Ấn Độ, chuyên gia “bó tay“

Mới đây, một vòng tròn bí ẩn xuất hiện trên bầu trời thành phố New Delhi (Ấn Độ) khiến nhiều người dân ùa ra đường để ghi lại hiện tượng kỳ lạ bằng điện thoại. Kênh UFO Sightings Daily nổi tiếng trên YouTube đã mô tả cảnh quay là "hấp dẫn tuyệt vời" và rất hiếm gặp. "Vật thể là một hình tròn hoàn hảo và dường như không được tạo thành từ khói. Bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi đây là gì nữa" - Scott C. Waring - chủ kênh, cho biết. Theo ông Waring, đây có thể là tác phẩm của một người ngoài hành tinh đang ẩn mình sau những đám mây nhưng không ngờ bị thời tiết của thành phố New Delhi làm lộ tẩy kế hoạch. Đây không phải là lần đầu tiên những vòng tròn kỳ lạ như vậy xuất hiện trên bầu trời. Trước đó, Một tài khoản có tên @finbilly08 đã đăng tải đoạn video về một vòng khói đen kỳ lạ trên bầu trời vào ngày 16/3/2021 trên mạng xã hội TikTok. Nhiều cư dân mạng đã bình luận và thắc mắc chuyện gì đang xảy ra trên Trái Đất. Một số người còn đồn đoán rằng đó có thể là "cánh cổng dẫn đến chiều không gian khác". Một người đưa ra giả thuyết: "Đó là những con chim?". Tuy nhiên giả thuyết này đã không nhận được nhiều sự đồng thuận vì vòng tròn trông không giống như một đàn chim mà giống như được hình thành từ khói. Một số người cho rằng đó có thể là một "vụ nổ máy biến áp" hoặc một sự cố tương tự. Một người nói: "Đó là một vòng khói khổng lồ. Nó đã xuất hiện ở cùng một địa điểm vài lần nhưng không ai có thể xác định chính xác nó đến từ đâu". Nick Pope, cựu nhân viên điều tra các vật thể bay không xác định và những bí ẩn khác cho Bộ Quốc phòng Anh, giải thích vào thời điểm đó. "Bất chấp những giả thuyết kỳ lạ về vật thể bay không xác định, người ngoài hành tinh hoặc cổng đến các chiều không gian khác, tôi tin rằng có một lời giải thích thực sự ở đây... Cái gọi là vòng khói có thể phát sinh khi có một vụ nổ xuyên qua một cấu trúc hình tròn giống như một ống khói. Vì vậy, những hiệu ứng kỳ lạ này có thể là do tình cờ hoặc thực sự là do cố tình". Một người khác gợi ý: "Nó trông giống như một vòng khói lớn. Có thể là một thí nghiệm thú vị nào đó". Ý kiến này nhận được sự tán đồng: "Đó chỉ là một vòng khói. Nó xảy ra trong quá trình bắn pháo hoa khi khói được thổi qua một đường ống tròn". Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

