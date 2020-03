Võ Hoàng Yến “ôm” đồ công nghệ, quay vlog cực ngầu đi cách ly Covid-19

Trở về Việt Nam từ Mỹ sau chuyến công tác, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bất ngờ khi được yêu cầu cách ly tập trung tại TP.HCM. Từng khóc nức nở cả đêm do cô đơn, nhớ nhà và hoang mang, nhưng với tính cách hài hước, cô nhanh chóng thích nghi và tìm được niềm vui từ cuộc sống cách ly. Trên mạng xã hội những ngày gần đây, Võ Hoàng Yến là một trong những cái tên hot nhất. Cô được dư luận quan tâm khi thường xuyên chia sẻ ảnh, những câu chuyện thú vị về cuộc sống cách ly lên trang cá nhân. Siêu mẫu thực hiện nghiêm túc việc cách ly, vui vẻ chụp ảnh, selfie cùng "đồng đội" trong khu cách ly. Ngoài thời gian sinh hoạt và vui chơi với các hoạt động thể thao bổ ích, Võ Hoàng Yến tận dụng các món đồ công nghệ để giải trí và kết nối cùng người hâm mộ. Hiện tại, Võ Hoàng Yến sở hữu chiếc iPhone 11 Pro Max. Ra mắt từ tháng 9/2019, đến nay phiên bản iPhone mới nhất này của nhà Táo vẫn chứng minh độ hot khi được nhiều người nổi tiếng lựa chọn sử dụng. Giám khảo The Face thường xuyên được bắt gặp xuất hiện cùng chiếc điện thoại này, từ các sự kiện lớn nhỏ, khi đi chơi, đi tập, cho đến khi được cách ly tại khu cách ly tập trung. Trước đó, người đẹp sử dụng chiếc iPhone XS Max màu trắng một thời gian dài. Cô thường khoe ảnh selfie cùng điện thoại này trên trang cá nhân Facebook và Instagram. Sở hữu các phiên bản điện thoại Apple, bởi vậy không khó hiểu khi Võ Hoàng Yến sử dụng tai nghe của Táo khuyết. Sau vài ngày cách ly, Võ Hoàng Yến còn khiến khán giả vô cùng thích thú với bộ hình chụp ngẫu hứng tại khu cách ly mang concept "Cô Vy". Bộ hình được thực hiện chỉ trong 30 phút, với trang phục đơn giản, make up nhẹ và phụ kiện không thể thiếu là chiếc khẩu trang. Người đẹp nhận được nhiều lời khen khi thông qua những bức ảnh, vlog trên trang cá nhân, lan truyền thông điệp của ngành y tế đến người hâm mộ, góp phần đẩy lùi Covid-19. Mới đây cô cũng bày tỏ rõ quan điểm không đồng tình khi có người chê bai, phàn nàn về khu cách ly trên mạng xã hội. Phòng cách ly ngập đồ ăn vặt như tiệm tạp hóa của Võ Hoàng Yến. Nguồn: Zing

