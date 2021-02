Việt Nam sản xuất khẩu trang diệt tới 99% virus corona

Chiếc khẩu trang y tế có khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 đến 99% lần đầu tiên được phát minh công nghệ Nano Biotech và đã được CE của châu Âu công nhận và cho phép ghi trên nhãn hộp. Toàn bộ phát minh này là 100% do người Việt Nam phát minh ra và làm chủ công nghệ từ sản xuất nguyên liệu đến ra thành phẩm, đồng sản xuất ngay tại Việt Nam. Đây là phát minh của anh Lại Nam Hải - nhà sáng lập, điều hành và phát minh tại Wakamono, một công ty được thành lập 10 năm, chuyên về nghiên cứu công nghệ và sản xuất các nguyên liệu Nano Biotech tại khu Công nghệ cao quận 9, TP.HCM.Khẩu trang Wakamono được kiểm chứng có khả năng tiêu diệt các loại virus khác (có màng và không có màng) và các loại vi khuẩn (gram âm và gram dương). Điều này biến nó thành sản phẩm vô cùng cần thiết cho bác sĩ, nhân viên y tế, quân đội, cảnh sát, nhân viên hàng không, giáo viên, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ và xử lý đại dịch, lực lượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hoặc các bệnh nhân đã nhiễm bệnh để không lây lan thêm qua người khác. Khẩu trang Wakamono không chỉ diệt virus lên đến 99% như một trải nghiệm thực tế mà còn được kiểm chứng tại các phòng kiểm nghiệm độc lập khác nhau trên thế giới như Đức, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Canada. Các nhà khoa học tại Wakamono đã phát triển khẩu trang y tế với đặc tính kép, vừa có khả năng lọc các mầm bệnh có hại, vừa có khả năng tiêu diệt virus bằng lớp vải có phủ hợp chất bionano diệt virus độc quyền do chính Wakamono sản xuất trong cấu trúc 4 lớp của khẩu trang. Đặc biệt, gần đây các biến thể chủng Coronavirus được phát hiện tại Anh, Pháp, Đức và một số nước khác với khả năng lây nhiễm cao hơn từ 50 -70% so với chủng vi rút ban đầu khiến tình trạng dịch bệnh trở nên phức tạp. Khẩu trang Wakamono đã được kiểm nghiệm và chứng minh hiệu quả tiêu diệt các loại virus bao gồm virus màng bọc như virus cúm (influenza virus) H1N1 và virus không màng bọc như virus bại liệt như Polio loại I (Poliovirus-I), đặc biệt là tiêu diệt chủng virus Corona lên đến 99% ngay khi tiếp xúc. Việc sử dụng khẩu trang diệt virus corona 99% của Wakamono có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm vì nó sẽ giảm lây truyền vi rút một cách hiệu quả. Do đó, sự phát triển này có thể hoạt động như một công cụ tiềm năng để chống lại đại dịch COVID-19. Tại Việt Nam, giá thành sản phẩm rẻ hơn 40% giá thị trường thế giới với chất lượng tương đương. Hiện tại, công ty cũng đã triển khai bán trên các trang thương mại điện tử quốc tế như: Ozon tại Nga, Jumia tại Châu Phi, trên Etsy, trên Rakuten của Nhật. Wakamono cũng dự định sớm đưa khẩu trang của mình lên Amazon để rao bán trong thời gian sớm nhất có thể.

