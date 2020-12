Viễn cảnh kinh hoàng khi băng trên trái đất tan chảy hết

Mực nước biển sẽ dâng cao lên một con số khổng lồ 66m. Các thành phố ven biển như New York, Thượng Hải và London sẽ bị nhấn chìm trong biển nước và làm cho 40% dân số chịu cảnh vô gia cư. Bên dưới mặt đất, lượng nước biển dâng cao khiến các mạch nước ngầm bị nhiễm mặn, nước mặn có thể đi vào các mạch nước ngầm sâu trong lục địa. Những mạch nước ngầm này chính là nguồn cung cấp nước ngọt cho con người phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu và làm mát các nhà máy điện. Toàn bộ các hệ thống này sẽ sụp đổ. Băng ở Bắc và Nam Cực được tạo thành từ nước ngọt vì vậy khi nó tan chảy, 69% lượng nước ngọt trên thế giới đổ thẳng vào đại dương điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dòng hải lưu và thời tiết trên trái đất. Một trong những mối đe dọa lớn nhất là các hóa chất DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) được tích trữ trong các con sông băng ở Himalaya trong nhiều thập kỷ. Mà một khi băng tang, chúng sẽ giải phóng lượng lớn hóa chất trên vào môi trường, đầu độc sông hồ và nguồn nước, đầu độc người dân. Không chỉ thế một lượng lớn khí Co2 và metan cũng được lưu trữ trong khối băng vĩnh cửu Bắc Cực, nếu lượng khí này thoát ra ngoài có thể tăng gấp đôi lượng khí nhà kính trong khí quyển khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên 3.5 độ C. Việc này sẽ khiến hàng loạt quốc gia trên thế giới hạn hán. Một lượng lớn hơi nước ở sông hồ bốc hơi cùng với khí hậu nóng sẽ là nguyên liệu hình thành các cơn bão thường xuyên hơn và mạnh hơn gấp nhiều lần, càn quét các quốc gia có đường bờ biển. Sẽ có một cuộc di dân lớn đến Canada, Alaska, phần còn lại của Bắc Cực và có thể là phần còn lại của Nam Cực. Các nhà khoa học ước tính lượng khí nhà kính thải ra có thể gấp đôi số hiện có trong khí quyển và có khả năng làm nhiệt độ Trái Đất hiện nay tăng thêm khoảng 3,5 độ C. Nghe thì có vẻ không nhiều nhưng con số này có thể sẽ khiến bạn phải tạm biệt kỷ băng hà thu nhỏ ở Bắc Âu và toàn bộ sông, hồ trên hành tinh này. Các nhà khoa học ước tính rằng nếu chúng ta không hành động và nhiệt độ Trái Đất tăng thêm chỉ 1 độ C nữa thôi thì toàn bộ những tác động của biến đổi khí hậu hiện nay sẽ không thể đảo ngược được nữa. Có một sự thật là băng ở 2 cực đang tan rất nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi của mùa hè, hàng tỉ tấn băng tại 2 cực đã tan biến - tất cả là vì hệ quả của hiện tượng Trái Đất nóng lên khiến khí hậu thay đổi. Các nhà khoa học nêu thực trạng số lượng gấu trắng giảm sút tại nhiều khu vực và thời gian săn mồi của gấu trắng ít đi do diện tích bề mặt băng thu hẹp. Nếu băng trên thế giới tan hết, không chỉ gấu trắng mà rất nhiều loài động vật cũng sẽ rơi vào thảm họa tuyệt chủng vì không có chỗ để sinh sống.

Mực nước biển sẽ dâng cao lên một con số khổng lồ 66m. Các thành phố ven biển như New York, Thượng Hải và London sẽ bị nhấn chìm trong biển nước và làm cho 40% dân số chịu cảnh vô gia cư. Bên dưới mặt đất, lượng nước biển dâng cao khiến các mạch nước ngầm bị nhiễm mặn, nước mặn có thể đi vào các mạch nước ngầm sâu trong lục địa. Những mạch nước ngầm này chính là nguồn cung cấp nước ngọt cho con người phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu và làm mát các nhà máy điện. Toàn bộ các hệ thống này sẽ sụp đổ. Băng ở Bắc và Nam Cực được tạo thành từ nước ngọt vì vậy khi nó tan chảy, 69% lượng nước ngọt trên thế giới đổ thẳng vào đại dương điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dòng hải lưu và thời tiết trên trái đất . Một trong những mối đe dọa lớn nhất là các hóa chất DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) được tích trữ trong các con sông băng ở Himalaya trong nhiều thập kỷ. Mà một khi băng tang, chúng sẽ giải phóng lượng lớn hóa chất trên vào môi trường, đầu độc sông hồ và nguồn nước, đầu độc người dân. Không chỉ thế một lượng lớn khí Co2 và metan cũng được lưu trữ trong khối băng vĩnh cửu Bắc Cực, nếu lượng khí này thoát ra ngoài có thể tăng gấp đôi lượng khí nhà kính trong khí quyển khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên 3.5 độ C. Việc này sẽ khiến hàng loạt quốc gia trên thế giới hạn hán. Một lượng lớn hơi nước ở sông hồ bốc hơi cùng với khí hậu nóng sẽ là nguyên liệu hình thành các cơn bão thường xuyên hơn và mạnh hơn gấp nhiều lần, càn quét các quốc gia có đường bờ biển. Sẽ có một cuộc di dân lớn đến Canada, Alaska, phần còn lại của Bắc Cực và có thể là phần còn lại của Nam Cực. Các nhà khoa học ước tính lượng khí nhà kính thải ra có thể gấp đôi số hiện có trong khí quyển và có khả năng làm nhiệt độ Trái Đất hiện nay tăng thêm khoảng 3,5 độ C. Nghe thì có vẻ không nhiều nhưng con số này có thể sẽ khiến bạn phải tạm biệt kỷ băng hà thu nhỏ ở Bắc Âu và toàn bộ sông, hồ trên hành tinh này. Các nhà khoa học ước tính rằng nếu chúng ta không hành động và nhiệt độ Trái Đất tăng thêm chỉ 1 độ C nữa thôi thì toàn bộ những tác động của biến đổi khí hậu hiện nay sẽ không thể đảo ngược được nữa. Có một sự thật là băng ở 2 cực đang tan rất nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi của mùa hè, hàng tỉ tấn băng tại 2 cực đã tan biến - tất cả là vì hệ quả của hiện tượng Trái Đất nóng lên khiến khí hậu thay đổi. Các nhà khoa học nêu thực trạng số lượng gấu trắng giảm sút tại nhiều khu vực và thời gian săn mồi của gấu trắng ít đi do diện tích bề mặt băng thu hẹp. Nếu băng trên thế giới tan hết, không chỉ gấu trắng mà rất nhiều loài động vật cũng sẽ rơi vào thảm họa tuyệt chủng vì không có chỗ để sinh sống.