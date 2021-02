Viễn cảnh khủng khiếp của Trái Đất được khoa học cảnh báo

Trích dẫn khoảng 150 nghiên cứu mô tả những thay đổi môi trường trên thế giới, các chuyên gia cảnh báo rằng điều kiện môi trường đang trong tình trạng nguy hiểm hơn nhiều so với những gì mà mọi người có thể nhìn thấy. Daniel Blumstein, giáo sư tại Viện môi trường và phát triển bền vững tại Đại học California, Los Angeles, một trong những tác giả của bài báo cho biết, không quá lời khi nói về một nguy cơ tiểm ẩn đối với thế giới. Daniel Blumstein nói: "Có thể nhiều người nhận ra nhưng họ không hiểu sự cấp bách hoặc có thể nhận ra nhưng không muốn hy sinh lợi ích". Đã nhiều lần các nhà khoa học, chuyên gia, nhà bảo vệ môi trường đưa ra cảnh báo rằng Trái Đất đã đạt đến giới hạn quan trọng. Nghiên cứu gần đây từ tổ chức 'World Wide Fund for Nature' cho thấy các quần thể động vật hoang dã trên thế giới đã giảm trung bình khoảng 68% chỉ trong hơn 4 thập kỷ. Thế giới đang ở trong một cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6, và con người đóng vai trò điều hướng, hàng trăm loài đã bị xóa sổ, rất nhiều loài khác đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng do buôn bán động vật hoang dã quá mức, ô nhiễm, mất môi trường sống và sử dụng hóa chất độc hại. Trong thời gian ngắn, con người có thể nhận thấy rõ ràng những hệ quả trầm trọng của việc Trái đất nóng lên: lượng carbon dioxide trong không khí đạt mức cao nhất trong vòng 650.000 năm. Carbon dioxide khiến năng lượng Mặt trời không thể bức xạ trở lại không gian, làm cho Trái đất càng trở nên nóng hơn. Nhiệt độ trung bình thậm chí còn tăng lên vài độ, khiến cho băng hà tan chảy, mực nước biển dâng cao và làm ngập các vùng ven biển. Các đại dương cũng nóng lên và nồng độ axit trong nước biển tăng cao. Điều này dẫn đến cái chết hàng loạt của các rạn san hô ngầm, những loài sống dưới đại dương cũng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trên mặt đất, 1/4 các loài động thực vật sẽ biến mất. Trong vòng 50.000 năm nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thảm họa khiến cho vận mệnh của Trái đất thay đổi. Thảm họa đó có thể là một tiểu hành tinh hoặc sao chổi đâm vào Trái đất, hay một trận hồng thủy sẽ cuốn phăng đi sự sống của địa cầu. Bên cạnh đó, các nhà địa chất cho rằng, quá trình phun trào núi lửa xảy ra 50.000 năm một lần, núi lửa phun tro và khói vào khí quyển, khiến ánh sáng Mặt trời không thể chiếu xuống mặt đất trong vòng từ 10 -15 năm.

