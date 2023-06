Vì sao Trung Quốc khoan hố sâu 10.000m xuống vỏ Trái đất?

Mới đây, Trung Quốc đã băt đầu tiến hành khoan hố sâu nhất ở vùng Tân Cương của nước này. (Ảnh: Xinhua) Trục khoan sẽ xuyên qua hơn 10 tầng đá để xuống đến kỷ phấn trắng ở vỏ Trái đất, nơi lớp đá đã có từ 145 triệu năm trước. (Ảnh: Xinhua) Việc Trung Quốc bắt đầu khoan hố sâu 10.000m vào vỏ Trái đất là một trong những nỗ lực khám phá những giới hạn mới dưới bề mặt hành tinh xanh. (Ảnh: Xinhua) Trong bài phát biểu trước các nhà khoa học hàng đầu năm 2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi phải đạt được tiến bộ hơn nữa trong nỗ lực thăm dò dưới lòng đất. Công việc đó có thể giúp tìm ra những nguồn năng lượng và khoáng chất, đồng thời giúp đánh giá nguy cơ xảy ra các thảm họa môi trường như động đất và núi lửa phun trào. Mục đích ban đầu của dự án này là khai thác nguồn năng lượng thiên nhiên trong kỷ phấn trắng. Vì đây có thể là một nguồn năng lượng vô tận cho Trung Quốc và giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng than đá. Ngoài ra, khoan hố sâu cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà khoa học về cấu trúc của vỏ Trái đất và các địa tầng bên trong. Tuy nhiên, dự án này cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến môi trường và an toàn. Việc khoan sâu như vậy có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, bao gồm cả việc làm suy giảm tầng nước ngầm và gây ra sự cố tràn dầu. Vì vậy, các nhà khoa học và chính phủ Trung Quốc cần phải đảm bảo rằng các biện pháp an toàn và bảo vệ môi trường được thực hiện đúng cách. Ngoài ra, khoan hố sâu nhất này cũng có thể đưa Trung Quốc vào cuộc đua địa chất với các đối thủ quốc tế như Mỹ, Nga, hay Ấn Độ. Các đối thủ này cũng đang đầu tư nhiều nguồn lực để khai thác tài nguyên trên địa tầng sâu bên trong đất liền và dưới biển. >>>Xem thêm video: Kinh hoàng vụ sạt lở đất sau khi sập mỏ than ở Trung Quốc.

Mới đây, Trung Quốc đã băt đầu tiến hành khoan hố sâu nhất ở vùng Tân Cương của nước này. (Ảnh: Xinhua) Trục khoan sẽ xuyên qua hơn 10 tầng đá để xuống đến kỷ phấn trắng ở vỏ Trái đất, nơi lớp đá đã có từ 145 triệu năm trước. (Ảnh: Xinhua) Việc Trung Quốc bắt đầu khoan hố sâu 10.000m vào vỏ Trái đất là một trong những nỗ lực khám phá những giới hạn mới dưới bề mặt hành tinh xanh. (Ảnh: Xinhua) Trong bài phát biểu trước các nhà khoa học hàng đầu năm 2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi phải đạt được tiến bộ hơn nữa trong nỗ lực thăm dò dưới lòng đất. Công việc đó có thể giúp tìm ra những nguồn năng lượng và khoáng chất, đồng thời giúp đánh giá nguy cơ xảy ra các thảm họa môi trường như động đất và núi lửa phun trào. Mục đích ban đầu của dự án này là khai thác nguồn năng lượng thiên nhiên trong kỷ phấn trắng. Vì đây có thể là một nguồn năng lượng vô tận cho Trung Quốc và giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng than đá. Ngoài ra, khoan hố sâu cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà khoa học về cấu trúc của vỏ Trái đất và các địa tầng bên trong. Tuy nhiên, dự án này cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến môi trường và an toàn. Việc khoan sâu như vậy có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, bao gồm cả việc làm suy giảm tầng nước ngầm và gây ra sự cố tràn dầu. Vì vậy, các nhà khoa học và chính phủ Trung Quốc cần phải đảm bảo rằng các biện pháp an toàn và bảo vệ môi trường được thực hiện đúng cách. Ngoài ra, khoan hố sâu nhất này cũng có thể đưa Trung Quốc vào cuộc đua địa chất với các đối thủ quốc tế như Mỹ, Nga, hay Ấn Độ. Các đối thủ này cũng đang đầu tư nhiều nguồn lực để khai thác tài nguyên trên địa tầng sâu bên trong đất liền và dưới biển. >>>Xem thêm video: Kinh hoàng vụ sạt lở đất sau khi sập mỏ than ở Trung Quốc.