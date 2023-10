Vì sao tàu NASA suýt bị “nuốt chửng” bởi tiểu hành tinh xa Trái Đất?

Năm 2018, tàu thăm dò OSIRIS-REx của NASA đã hạ cánh trên tiểu hành tinh Bennu để lấy mẫu vật. Việc này đã mang lại nhiều khó khăn do bề mặt của Bennu không giống như dự đoán ban đầu. Sau quá trình thu thập, tàu OSIRIS-REx đã trở về Trái Đất và mang theo mẫu vật từ Bennu, đây là lần đầu tiên trong lịch sử có mẫu vật từ một tiểu hành tinh cách xa Trái Đất 6,2 tỷ km được đưa trở lại. Khối lượng mẫu vật khoảng 250 gram, lớn hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 60 gram. Trước khi hạ cánh, việc chọn địa điểm phù hợp đã đối diện với khó khăn lớn, tàu thăm dò phải thực hiện nhiều điều chỉnh và kiểm tra để đảm bảo an toàn. Bề mặt của Bennu không giống như dự đoán ban đầu, khiến tàu thăm dò phải tìm hiểu kỹ về địa hình trước khi hạ cánh. Sau khi hạ cánh, tàu gặp vấn đề khi lún sâu vào bề mặt Bennu, như thể con tàu đang bị "nuốt chửng" trong một đầm lầy. Các nhà khoa học đã phải sử dụng camera để lập bản đồ bề mặt Bennu và tạo hình ảnh 3D để đánh giá địa điểm hạ cánh tiềm năng. Tàu cũng phải bắn khí nitơ từ hệ thống đẩy để giữ an toàn và tránh bị nhiễm bẩn từ Bennu. Lúc này, bề mặt Bennu thể hiện sự mềm mịn hơn so với dự đoán, có thể do sự tồn tại của khoảng trống giữa các tảng đá trên bề mặt. Sứ mệnh này đã mang về cho NASA khối lượng mẫu vật lớn nhất từ không gian về Trái Đất kể từ chương trình Apollo. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái Đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

