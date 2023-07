Vì sao rắn hổ mang phun nọc độc "bách phát bách trúng" vào mắt người?

Một số loài rắn hổ có khả năng phun nọc vào mắt nạn nhân với độ chính xác khoảng 90%. Chúng có khả năng dự đoán vị trí mục tiêu chỉ trong khoảng thời gian bằng nửa cái chớp mắt. Để phân tích khả năng phun nọc độc chết người của loài rắn hổ, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về cơ chế và hành vi của chúng. Họ đã phát hiện ra rằng những con rắn có xu hướng ngọ nguậy đầu trước khi phun nọc, chúng có thể nhận diện được chuyển động của đối thủ chỉ trong 0,2 giây. Trong quá trình phun nọc, rắn hổ mang có thể định hướng hướng phun nọc độc để nhắm chính xác vào mắt nạn nhân. Nọc rắn hổ chứa nhiều độc tố phospholipase A2, một chất gây đau dữ dội. Thí nghiệm trên chuột đã cho thấy nọc rắn hổ có khả năng kích thích gấp đôi tế bào thần kinh so với nọc rắn không phun. Điều này cho thấy rắn hổ đã tiến hóa để có khả năng phòng vệ tốt hơn. Lý do chính khiến rắn hổ tiến hóa để phun nọc vẫn chưa được rõ ràng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là cách rắn tự bảo vệ mình khỏi bị các loài động vật có vú to lớn đè lên. Mắt con người, với việc hướng về phía trước và không được bảo vệ, có thể là mục tiêu dễ dàng cho rắn phun nọc. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn về sự tiến hóa và hành vi của rắn hổ. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm bò trắng khổng lồ đắt nhất thế giới có giá hơn trăm tỷ.

Một số loài rắn hổ có khả năng phun nọc vào mắt nạn nhân với độ chính xác khoảng 90%. Chúng có khả năng dự đoán vị trí mục tiêu chỉ trong khoảng thời gian bằng nửa cái chớp mắt. Để phân tích khả năng phun nọc độc chết người của loài rắn hổ, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về cơ chế và hành vi của chúng. Họ đã phát hiện ra rằng những con rắn có xu hướng ngọ nguậy đầu trước khi phun nọc, chúng có thể nhận diện được chuyển động của đối thủ chỉ trong 0,2 giây. Trong quá trình phun nọc, rắn hổ mang có thể định hướng hướng phun nọc độc để nhắm chính xác vào mắt nạn nhân. Nọc rắn hổ chứa nhiều độc tố phospholipase A2 , một chất gây đau dữ dội. Thí nghiệm trên chuột đã cho thấy nọc rắn hổ có khả năng kích thích gấp đôi tế bào thần kinh so với nọc rắn không phun. Điều này cho thấy rắn hổ đã tiến hóa để có khả năng phòng vệ tốt hơn. Lý do chính khiến rắn hổ tiến hóa để phun nọc vẫn chưa được rõ ràng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là cách rắn tự bảo vệ mình khỏi bị các loài động vật có vú to lớn đè lên. Mắt con người, với việc hướng về phía trước và không được bảo vệ, có thể là mục tiêu dễ dàng cho rắn phun nọc. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn về sự tiến hóa và hành vi của rắn hổ. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm bò trắng khổng lồ đắt nhất thế giới có giá hơn trăm tỷ.