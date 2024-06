Vì sao quân đội Mỹ nắm bằng chứng UFO nhưng không công bố?

Quân đội Mỹ sở hữu nhiều bằng chứng về UFO, nhưng không công bố do lo ngại an ninh quốc gia. Những đoạn video về UFO bị giữ kín để tránh cung cấp thông tin nhạy cảm về hoạt động quân sự cho kẻ thù. Ông Gregory Cason của Hải quân Mỹ cho biết việc tiết lộ có thể làm lộ các lỗ hổng an ninh. Cựu Trung úy Không quân Robert Jacobs cũng tiết lộ rằng bằng chứng về UFO đã bị che đậy suốt 17 năm. Hải quân Mỹ đã công bố ba video về UFO vào tháng 4/2020. Bộ Quốc phòng Mỹ coi UAP là mối đe dọa tiềm tàng, tổ chức buổi điều trần công khai về UFO vào tháng 5/2022, nhưng chưa có kết luận rõ ràng về nguồn gốc của chúng. Luis Elizondo, cựu sĩ quan tình báo, cho rằng một số UFO có công nghệ vượt trội so với con người và có thể đã tồn tại trên Trái Đất từ rất lâu. Ash Ellis, nhà lý thuyết âm mưu, tin rằng UFO thường xuất hiện gần các căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạt nhân, cho thấy sự quan tâm của chúng đến vũ khí và công nghệ của con người. Tuy nhiên, Ellis cũng nhấn mạnh rằng UFO không nhất thiết là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, mà có thể là bất cứ thứ gì chưa được xác định. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?

Quân đội Mỹ sở hữu nhiều bằng chứng về UFO , nhưng không công bố do lo ngại an ninh quốc gia. Những đoạn video về UFO bị giữ kín để tránh cung cấp thông tin nhạy cảm về hoạt động quân sự cho kẻ thù. Ông Gregory Cason của Hải quân Mỹ cho biết việc tiết lộ có thể làm lộ các lỗ hổng an ninh. Cựu Trung úy Không quân Robert Jacobs cũng tiết lộ rằng bằng chứng về UFO đã bị che đậy suốt 17 năm. Hải quân Mỹ đã công bố ba video về UFO vào tháng 4/2020. Bộ Quốc phòng Mỹ coi UAP là mối đe dọa tiềm tàng, tổ chức buổi điều trần công khai về UFO vào tháng 5/2022, nhưng chưa có kết luận rõ ràng về nguồn gốc của chúng. Luis Elizondo, cựu sĩ quan tình báo, cho rằng một số UFO có công nghệ vượt trội so với con người và có thể đã tồn tại trên Trái Đất từ rất lâu. Ash Ellis, nhà lý thuyết âm mưu, tin rằng UFO thường xuất hiện gần các căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạt nhân, cho thấy sự quan tâm của chúng đến vũ khí và công nghệ của con người. Tuy nhiên, Ellis cũng nhấn mạnh rằng UFO không nhất thiết là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, mà có thể là bất cứ thứ gì chưa được xác định. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?