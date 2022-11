Vẻ ngoài khó tin của loài thực vật một lá mầm cao nhất thế giới

Sinh trưởng tại những khu rừng miền núi ẩm ướt của sườn Đông dãy Andes tại Colombia và Peru, cọ sáp Quindío (Ceroxylon quindiuense) là loài thực vật một lá mầm cao nhất thế giới. Ảnh: The New York Times. Loài cây thuộc họ Cau này có thể phát triển đến chiều cao 45-60 mét. Đây là con số ấn tượng khi so sánh với một số loài cây họ hàng như cau (Areca catechu) - cao 20 mét, hay dừa (Cocos nucifera) – cao 30 mét. Ảnh: The Treeographer. Thân cọ sáp Quindío hình trụ trơn nhẵn, sáng màu, được phủ sáp. Lá cây màu lục sậm hoặc hơi xám, dài khoảng 2 mét, có thể tới 5 mét, với cuống lá dài 80 cm. Quả của chúng có hình cầu có màu cam-đỏ khi chín, đường kính 1.6–2 cm. Ảnh: The New York Times. Là loài cây ưa khí hậu vùng núi cao, cọ sáp Quindío mọc thành những quần thể lớn tại nơi có độ cao 2.000 và 3.100 mét trên mực nước biển. Ảnh: Shutterstock Chiều cao ấn tượng cùng mật độ dày đặc của loài cây này tạo nên một cảnh quan đặc trưng cho khu vực, không giống với bất cứ hệ sinh thái nào khác trên thế giới. Ảnh: Wikimedia Commons. Các quần thể cọ sáp Quindío cung cấp môi trường sống (nguồn thức ăn, nơi trú ẩn, làm tổ...) có vô số loài động vật khác nhau, gồm nhiều loài vẹt quý hiếm đang bị de đọa. Ảnh: The New York Times. Với đời sống con người, cọ sáp Quindío có khá nhiều công dụng. Quả được dùng làm thức ăn cho gia súc. Những chiếc lá được sử dụng rộng rãi trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá của cộng đồng Công giáo địa phương. Ảnh: The New York Times. Sáp lấy từ thân cây được dùng để làm nến, lớp bên ngoài của thân cây được sử dụng làm vật liệu xây dựng, đặc biệt là để làm hệ thống dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở khu vực hẻo lánh. Ảnh: The New York Times. Từ năm 1985, cây cọ sáp Quindío được nhà nước Colombia công nhận là cây quốc gia và được bảo vệ bởi luật pháp. Ảnh: Wikimedia Commons. Trong những năm gần đây, các quần thể cọ độc đáo này đang bị đe dọa nghiêm trọng do môi trường suy thoái, tình trạng khai thác quá mức và sự phát triển của bệnh tật. Ảnh: TrekEarth. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

