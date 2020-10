Ứng dụng tuyệt vời để “sở hữu” iPhone 12 sớm nhất Hà Nội

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng iPhone 12 Series đã chính thức được ra mắt với hàng loạt cải tiến, nâng cấp so với thế hệ trước. Sự khác biệt rõ rệt có thể kể đến như: thiết kế khung viên vát thẳng, màu sắc đa dạng, trẻ trung, màn hình Super Retina XDR (OLED), bộ xử lý A14 Bionic, kết nối 5G… Để không phải chờ đợi, bạn vẫn có thể sử dụng công nghệ AR do chính Apple cung cấp để trải nghiệm trước dòng máy này. Trước hết, từ trình duyệt Safari trên iPhone, hãy truy cập vào trang chủ của Apple Inc và chọn iPhone. Lúc này sẽ mới chỉ có iPhone 12 Pro, iPhone 12 và iPhone SE New để lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn Model mà mình yêu thích. Ở phần đầu trang, bạn sẽ được giới thiệu các tính năng nổi bật của dòng iPhone mới này. Cuộn xuống cuối trang, bạn sẽ được trực tiếp trải nghiệm chúng bằng công nghệ AR ( Use AR to see it from every angle ). Chỉ cần chọn màu và bắt đầu xem. Có thể quay các chiều để xem chi tiết từng góc cạnh của chiếc iPhone 12 Pro. Bạn sẽ phải di chuyển chậm để AR nhận diện không gian. Bạn cần phải tìm kiếm một mặt phẳng trước khi kích hoạt mô hình mô phỏng iPhone 12 (Pro) dưới dạng không gian 3 chiều. Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy mô hình chiếc iPhone 12 Pro này ở không gian thực. Khá giống với trò chơi Pokemon Go! từng làm mưa làm gió trước đây. Tuy nhiên, công nghệ AR của Apple với iPhone 12 chưa thực sự hoàn thiện, dễ dàng nhận thấy các vết lẹm ở phần cạnh. Đặt cạnh iPhone 7 Plus nhìn cũng khá là chân thực. Tuy nhiên, AR sẽ chỉ hoạt động với iOs 13 trở lên.

