Tưởng cây dại mọc hoang, hóa ra bộ rễ có giá hàng trăm triệu

Tiết trúc nhân sâm là một loại sâm cực kỳ quý hiếm ở châu Á. Đặc biệt, chúng cũng xuất hiện tại Việt Nam. Tiết trúc sâm còn được biết đến với tên gọi khác là tam thất đất, sâm đất, thất diệp tử… Do phần rễ của chúng chia thành từng đốt, hình dạng giống với đốt tre nên người ta gọi chúng là tiết trúc sâm (sâm đốt tre). Loài sâm này là một loại cây thân thảo lâu năm, thường mọc ở các thung lũng, rừng cây cao 1.200 - 2.000 m so với mực nước biển. Tuy nhiên, số lượng của chúng rất hiếm. Sâm tiết trúc cao từ 50 - 80 cm, lá hình cọ, chùm lá có thể chia thành 5 lá nhỏ. Tiết trúc sâm phân bố nhiều trong môi trường ẩm ướt, có thể chịu được giá rét (6 độ C) trong mùa đông và nhiệt độ cao trong mùa hè. Trung bình trong 1 năm, cây có thể phát triển rất mạnh mẽ. Ở Trung Quốc, tiết trúc sâm xuất hiện ở 1 số tỉnh như Chiết Giang, Hồ Nam, Giang Tây… Còn ở Việt Nam, chúng thường được tìm thấy trên dãy núi Hoàng Liên Sơn. Người Việt gọi chúng là tam thất hoang hoặc củ thằn lằn đá. Tiết trúc sâm chứa các saponin triterpen: saponin A, B, C, D, acid oleanolic, đường khử, 16 acid amin như phenylalanin, leucin, isoleucin, valin, prolin, histidin, lysin, cystein, các chất vô cơ như Fe, Ca. Tiết trúc sâm cũng chứa các hợp chất giống như nhân sâm. Các bộ phận của cây như rễ con, lá, hoa tam thất đều chứa các hợp chất saponosid nhóm dammaran. Trong Đông y, tiết trúc sâm là 1 loại thảo dược quý , có tác dụng cầm máu, bổ phế, trị ho, trị vết thương ngoài, chống suy nhược cơ thể, chống lão hóa, gia tăng sức đề kháng và rất có lợi cho hệ tim mạch. Tại Trung Quốc, tiết trúc sâm có thể bán với giá lên tới 1.000 NDT/kg, tương đương 3,5 triệu đồng/kg. Tùy theo độ tuổi mà củ sâm sẽ có giá bán khác nhau. Ở Việt Nam, vào năm 2018 từng xuất hiện củ tiết trúc nhân sâm nặng 1kg, là hàng hiếm 100 tuổi và được nhiều người trả giá cả trăm triệu đồng. Lương y Bùi Hồng Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đông y Ba Đình, cho biết, gọi là tam thất hoang hay tiết trúc nhân sâm là tùy từng nơi. Nhưng tiết trúc nhân sâm là tên gọi cổ. Tiết trúc sâm giúp tăng cường sinh dục, đối với chức năng nội tiết sinh dục nữ, thể hiện ở các hoạt tính oestrogen và hướng sinh dục; giãn mạch ngoại vi. Giúp hoạt huyết, bổ huyết, cầm máu, tiêu ứ huyết, tiêu sưng, giảm đau Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày.