“Tuổi thơ dữ dội” của người dùng Internet Việt Nam cách đây 20 năm

Yahoo Messenger chắc chắn là phần mềm nhiều bạn phải mở ngay sau khi máy tính khởi động xong. Cách đây gần 20 năm, Yahoo Messenger rất phổ biến và sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, hầu như người dùng Internet đời đầu đều sở hữu ít nhất một tài khoản. Việc chụp hình bằng webcam trên máy tính là một trong những điều mà bất kỳ ai cũng từng làm khi vào tiệm net. Khi dùng Yahoo Messenger chắc chắn sẽ không thể thiếu được bộ Icon Smile của ứng dụng này. Ở những ngày đầu Internet Việt Nam phát triển, thế hệ 8x, 9x luôn sử dụng icon để trò chuyện với nhau. Blog360 là nơi người dùng có thể thiết kế giao diện theo ý mình. Thời đó, Blog360 được coi là trang web riêng của mỗi người. “BUZZ” trên Yahoo Messenger từng khiến nhiều người giật mình mỗi khi nhận được, đây là cách để người khác phải chú ý thay vì spam tin nhắn. Cửa hàng bán phần mềm, CD ca nhạc, những bộ phim Hàn Quốc là thiên đường của tất cả 8x, 9x ngày đó. Giao diện chat Yahoo quen thuộc, với nickname cực thú vị khiến nhiều người không khỏi bật cười khi nhớ lại. Chiếc máy tính đời đầu, to, nặng nhưng là niềm mơ ước của bao người thời đó. Hầu hết game thủ thời đó đều biết đến “Võ lâm truyền kỳ” - một trong những game trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Những game thủ 9x đời đầu, 8x đời cuối chắc chắn không thể nào quên tuổi thơ từng la cà ngoài quán net. Zing Me là thương hiệu mạng xã hội nổi danh một thời, thậm chí lấn át cả Facebook ở thời điểm đó. Khu vườn trên mây, Nông trại vui vẻ, Nhà hàng vui vẻ, ... là những tựa game nổi tiếng một thời trên Zing Me khiến thế hệ 8x,9x mê mẩn. Giao diện Facebook thời đó trông rất đơn giản và dễ sử dụng hơn thời nay. Ảnh: Tổng hợp Internet Yahoo Messenger chính thức đóng cửa từ ngày 17/07/2018 - Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

