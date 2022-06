Tròn mắt những loài động vật kỳ dị đến khó tin ở Việt Nam

Dơi quỷ, rắn mắt màu ngọc đỏ, ếch bay ma cà rồng được phát hiện ở Việt Nam. Chúng có tên trong danh sách 9 loài động vật kỳ lạ do tạp chí National Geographic công bố. Ếch bay ma cà rồng được các nhà khoa học phát hiện trong một số khu rừng Việt Nam, có tên khoa học là Rhacophorus vampyrus. Tên gọi này xuất phát từ đặc điểm của những chiếc răng nanh màu đen lạ của chúng. Loài này dài khoảng 5cm và chỉ sống ở các khu rừng nhiệt đới ở miền nam Việt Nam. Cá thòi lòi có tên khoa học là Periophthalmus schlosseri được tìm thấy tại khu vực cửa sông, hạ lưu sông và biển ở vùng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ, Đông Nam Á đến Australia. Chúng có đôi mắt lồi như mắt ếch và có thể di chuyển dễ dàng trên cạn bằng hai chi trước. Cá nóc nước ngọt có tên khoa học là Chelolodon fluviatilis có thể phình to ra như một quả bóng trơn nhẫy khiến cho không kẻ thù nào có thể nuốt chúng vào bụng. Tại Việt Nam, chúng còn được gọi là cá nóc xanh, cá nóc da beo, cá nóc da báo. Cóc tía có tên khoa học là Bombina maxima. Khi gặp nguy hiểm, chúng không bỏ chạy mà sẽ uốn cong lưng và các chân, hoặc lật ngửa người ra để lộ phần bụng có màu sặc sỡ nhằm cảnh báo kẻ thù rằng chúng rất độc. Rắn mắt màu ngọc đỏ có tên khoa học Cryptelytrops rubeus, sống ẩn nấp trong các khu rừng gần TP HCM, các ngọn đồi thấp ở miền nam Việt Nam và miền đông Campuchia. Ếch gáy dô (Limnonectes Dabanus) là một loài lưỡng cư cổ còn sót lại từ kỷ Phấn trắng. Chúng là loài động vật đặc hữu của Việt Nam. Rắn giun (Ramphotypholops braminus) là một loài rắn thực thụ nhưng lại có hình dáng giống như một con giun. Rắn giun có màu nâu đen gần giống màu giun đất nhưng sậm hơn. Tắc kè bay đốm (Dacro maculates) có màng da rộng giữa hai chân, có thể bay từ cây này qua cây khác để tìm kiếm thức ăn và lẩn tránh kẻ thù. Loài tắc kè này còn có thể hóa trang vào môi trường một cách vô cùng tinh vi. Rùa đầu to (Platysternum megacephalum) có cái đầu rất to và cái đuôi dài quá khổ. Đặc biệt, chiếc đầu to này không thể thụt vào trong mai. Chúng là một trong những con rùa xấu xí trong họ nhà rùa. Thằn lằn chân ngắn (Lygosoma quadrupes) có những cái chân nhỏ hầu như là vô dụng. Cách di chuyển chủ yếu của chúng là trườn như loài rắn. Chúng thường được tìm thấy trong các khúc gỗ mục và thức ăn là mối và ấu trùng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

