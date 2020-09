Trên tay GoPro thế hệ mới đầu tiên tại Hà Nội

Tiếp nối thành công của chiếc camera hành trình GoPro Hero 8, hãng tiếp tục giới thiệu phiên bản mới nhất là chiếc Hero 9. Đây là những chiếc Gopro Hero 9 đầu tiên tại Hà Nội. Theo anh Chu Bình (Công ty Cổ phần thương mại Techspot Việt Nam), chiếc Hero 9 Black mới nhất của Gopro đã có nhiều cải tiến đáng kể so với Hero 8, đơn cử như sản phẩm đã được trang bị thêm màn hình trước có màu, cảm biến độ phân giải lớn hơn, dung lượng pin cao hơn, chống rung tốt hơn. Sản phẩm được đóng gói với độ hoàn thiện cao. Bao bọc máy là một hộp nhựa cứng sử dụng luôn làm hộp đựng máy và phụ kiện. Đây được đánh giá là một hành động quan tâm tới khách hàng. Người dùng không cần tốn tiền để mua thêm một chiếc hộp đựng phụ kiện. GoPro đã cải thiện độ phân giải từ 12MP lên 20MP trên Hero 9 Black và lần đầu tiên có thêm lựa chọn quay video độ phân giải 5K (tuy nhiên mới chỉ quay được ở 30fps, so với 60fps trên video 4K). Đặc biệt, được trang bị cảm biến 23,6MP mới, HERO 9 Black mang đến hình ảnh sắc nét như thật, chuyển động vô cùng mượt mà. Đây là một nâng cấp đáng giá khi mà từ trước tới nay, Action Camera luôn được đánh giá quay tốt hơn là chụp ảnh. Màn hình cảm ứng phía sau của Hero 9 Black được thiết kế tăng diện tích 16% so với phiên bản cũ, nhưng vẫn cung cấp các tính năng quen thuộc tương tự, bao gồm cả zoom cảm ứng. Màn hình màu phía trước được nâng lớn hơn, với kích thước 1.4 inch, tiện lợi cho quay vlog hoặc chụp ảnh selfie. So với GoPro Hero 8 chỉ sử dụng công nghệ ổn định hình ảnh HyperSmooth 2.0, thì Hero 9 đã được GoPro nâng cấp lên chống rung HyperSmooth 3.0 giúp cho cảnh quay trở nên mượt mà, ổn định hơn. So sánh với một chiếc GoPro tiền nhiệm, Hero 9 có thiết kế lớn hơn khi tăng diện tích cả hai màn hình trước sau. Viên pin có thể tháo rời có dung lượng 1,720mAh tức là cao hơn 40% so với Hero 8 Black. Viên pin này cũng thuộc thế hệ khác với pin của Hero 7, so sánh tương quan pin của Hero 9 lớn và dày hơn. Đây là lẽ đương nhiên khi dung lượng đã được tăng cao. Bằng cách kết nối với máy tính thông qua cáp USB-C đi kèm, người dùng có thể tuỳ biến Hero 9 thành một chiếc Webcam chất lượng cao. Đồng thời người dùng có thể Livestream ở độ phân giải 1080p HD lên mạng xã hội thông qua ứng dụng GoPro (tương thích với iOS và Android) Được thiết kế chắc chắn cho hầu hết mọi điều kiện thời tiết và có khả năng chống thấm nước cực đỉnh mà không cần bất kỳ vỏ chống thấm nào. Đảm bảo cho hành trình của bạn càng thêm thú vị dù ở bất cứ điều kiện địa ly nào. Gopro Hero 9 Black tương thích với hơn 45 phụ kiện và ngàm GoPro. Tiện ích đi kèm: Media mod, pin rời, sạc đôi.. Tại TECHSPOT (Hàng Bài, Hà Nội), sản phẩm hiện đang có giá 11.990.000 đồng. Trên tay GoPro Hero9 đầu tiên tại Hà Nội

