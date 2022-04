Trái đất liên tục bị tấn công bởi những cơn bão Mặt Trời

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ghi nhận liên tiếp những vụ phóng năng lượng bùng nổ từ phía Mặt trời đang hướng thẳng về phía Trái đất. Theo Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA) cơn bão Mặt trời này ở mức G3 bắt đầu được quan sát vào lúc 1 giờ 10 phút sáng 10/4 theo giờ EDT, tức 12 giờ 10 phút trưa 10/4 theo giờ Việt Nam. Cấp độ G3 là một cơn bão mạnh, do ảnh hưởng từ một vụ phóng khối lượng đăng quang (CME) của Mặt Trời, khiến từ trường liên hành tinh bị xáo động trong nhiều giờ. Theo đo đạc của NOAA vào ngày 11/4, tốc độ gió Mặt trời thường xuyên ở mức trên dưới 530 km/giây. Thông thường gió Mặt trời tùy theo độ mạnh của bão sẽ có tốc độ khoảng 400-700 km/giây. Một vụ phun trào Mặt trời, hay bão Mặt trời xảy ra khi năng lượng từ tính xung quanh một vết đen trên Mặt trời được giải phóng, khiến bề mặt Mặt trời lóe sáng trong một khoảng thời gian. Mặt trời lúc này phóng ra một loạt các năng lượng điện từ, bao gồm từ các tia nhìn thấy được như tia X đến những tia gamma mạnh mẽ. Lượng năng lượng được giải phóng bởi một cơn bão mặt trời có thể tương đương với hàng triệu quả bom hydrogen 100-megaton (100 triệu tấn) phát nổ cùng lúc – lớn hơn 10 triệu lần so với năng lượng giải phóng do một vụ phun trào núi lửa. Thường chỉ kéo dài trong vài phút, sức nóng của bão Mặt trời tác động lên các vật liệu có thể lên đến hàng triệu độ và tạo ra một vụ nổ bức xạ trên phổ điện từ, bao gồm từ sóng vô tuyến đến tia X và tia gamma. Những cơn bão Mặt trời thường mang đến cực quang tuyệt đẹp, đã được quan sát những ngày gần đây ở phía Bắc Canada và Siberia. Tuy nhiên, nó lại gây thiệt hại không nhỏ cho công nghệ của con người và động vật, như ảnh hưởng đến hệ thống điện, hệ thống định vị của vệ tinh và động vật di cư. Ở mức cao nhất là G5, lưới điện có thể sụp đổ gây nên thảm họa, định vị vệ tinh có thể bị hỏng hoàn toàn và cực quang sẽ "bùng nổ" toàn cầu. Bên cạnh đó, bức xạ mặt trời, không khí nóng lên, cơn mưa hạt năng lượng, tia X, tia Gramma,.. là những yếu tố độc hại tác động tới sức khỏe con người. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ghi nhận liên tiếp những vụ phóng năng lượng bùng nổ từ phía Mặt trời đang hướng thẳng về phía Trái đất. Theo Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA) cơn bão Mặt trời này ở mức G3 bắt đầu được quan sát vào lúc 1 giờ 10 phút sáng 10/4 theo giờ EDT, tức 12 giờ 10 phút trưa 10/4 theo giờ Việt Nam. Cấp độ G3 là một cơn bão mạnh, do ảnh hưởng từ một vụ phóng khối lượng đăng quang (CME) của Mặt Trời, khiến từ trường liên hành tinh bị xáo động trong nhiều giờ. Theo đo đạc của NOAA vào ngày 11/4, tốc độ gió Mặt trời thường xuyên ở mức trên dưới 530 km/giây. Thông thường gió Mặt trời tùy theo độ mạnh của bão sẽ có tốc độ khoảng 400-700 km/giây. Một vụ phun trào Mặt trời , hay bão Mặt trời xảy ra khi năng lượng từ tính xung quanh một vết đen trên Mặt trời được giải phóng, khiến bề mặt Mặt trời lóe sáng trong một khoảng thời gian. Mặt trời lúc này phóng ra một loạt các năng lượng điện từ, bao gồm từ các tia nhìn thấy được như tia X đến những tia gamma mạnh mẽ. Lượng năng lượng được giải phóng bởi một cơn bão mặt trời có thể tương đương với hàng triệu quả bom hydrogen 100-megaton (100 triệu tấn) phát nổ cùng lúc – lớn hơn 10 triệu lần so với năng lượng giải phóng do một vụ phun trào núi lửa. Thường chỉ kéo dài trong vài phút, sức nóng của bão Mặt trời tác động lên các vật liệu có thể lên đến hàng triệu độ và tạo ra một vụ nổ bức xạ trên phổ điện từ, bao gồm từ sóng vô tuyến đến tia X và tia gamma. Những cơn bão Mặt trời thường mang đến cực quang tuyệt đẹp, đã được quan sát những ngày gần đây ở phía Bắc Canada và Siberia. Tuy nhiên, nó lại gây thiệt hại không nhỏ cho công nghệ của con người và động vật, như ảnh hưởng đến hệ thống điện, hệ thống định vị của vệ tinh và động vật di cư. Ở mức cao nhất là G5, lưới điện có thể sụp đổ gây nên thảm họa, định vị vệ tinh có thể bị hỏng hoàn toàn và cực quang sẽ "bùng nổ" toàn cầu. Bên cạnh đó, bức xạ mặt trời, không khí nóng lên, cơn mưa hạt năng lượng, tia X, tia Gramma,.. là những yếu tố độc hại tác động tới sức khỏe con người. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT