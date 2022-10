Trái Đất hứng những vụ bắn phá từ vũ trụ, thảm họa có xảy ra?

Theo dự đoán, nếu những thiên thể trên đâm vào Trái Đất, nó có thể phá hủy toàn bộ một thành phố lớn và gây ra sự tàn phá nghiêm trọng trong khu vực. Đặc biệt, các tiểu hành tinh lớn hơn - đường kính khoảng 1km sẽ gây ảnh hưởng toàn cầu, thậm chí gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt. Trong quá khứ, có một vụ bắn phá Trái Đất từ vũ trụ cách đây 65 triệu năm, Trái Đất đã từng bị hủy diệt do một thiên thể có đường kính 10 km đâm vào một khu vực thuộc bán đảo Yucatan ngày nay, quét sạch hầu hết các loài động thực vật trên hành tinh (bao gồm sự tuyệt chủng của loài khủng long). Vào năm 1908, một thiên thể cao 50 mét đã phát nổ trên sông Podkamennaya Tunguska, Siberia, sức mạnh của nó đã "san phẳng" hơn 80 triệu cây xanh trên diện tích 2.100 km mét vuông. Lần gần đây vào năm 2013, một tiểu hành tinh có chiều ngang 20 mét nổ tung trong bầu khí quyển Trái Đất cách Chelyabinsk, Nga khoảng 32 km. Sức mạnh của vụ nổ đã phóng ra năng lượng tương đương với khoảng 30 quả bom hạt nhân ném xuống Hiroshima (Nhật Bản), làm hơn 1.100 người bị thương và gây thiệt hại 33 triệu USD. Các nhà khoa học dự tính, vào ngày 11/3/2023 Trái Đất có thể va chạm với một tiểu hành tinh dài khoảng 50 mét. Mặc dù, khả năng một thiên thể vũ trụ lớn tấn công Trái Đất là rất nhỏ, nhưng nếu xảy ra sẽ gây ra thảm họa vô cùng khủng khiếp. Chính phủ Mỹ nhận ra sự nguy hiểm của những đe dọa này, đã giao nhiệm vụ cho NASA tìm và theo dõi khoảng 90% các vật thể gần Trái Đất. Để bảo vệ Trái Đất khỏi những thảm họa từ ngoài không gian, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) lên nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có phương án "đánh chặn" các tiểu hành tinh từ không gian. Nếu theo đúng dự kiến, thì một tàu vũ trụ có tên DART sẽ đâm vào giữa tiểu hành tinh cách Trái Đất 11 triệu km lúc 6h14 ngày 27/9 (giờ Hà Nội). Đây là một phần trong kế hoạch "Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Đôi" (DART) của NASA. Đây là sứ mệnh bảo vệ hành tinh đầu tiên do NASA thực hiện theo cách này. Việc sử dụng một tàu vũ trụ đâm vào tiểu hành tinh đôi Didymos và mặt trăng của nó (hiện không gây ra mối đe dọa cho Trái Đất) sẽ gây chệch quỹ đạo di chuyển của chúng. Có thể thấy rằng, tác động của các tiểu hành tinh đối với Trái Đất sẽ gây ra một sự tàn phá và tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí gây ra sự tuyệt chủng của nhân loại theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, đầu tư vào việc bảo vệ hành tinh khỏi các vật thể vũ trụ nguy hiểm có thể mang lại cho nhân loại sự an tâm nhất định, đồng thời ngăn chặn những thảm họa có thể xảy ra. >>>Xem thêm video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ (Nguồn: VTV24)

