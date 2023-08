Top “thủy quái” đáng sợ sa lưới ngư dân Việt, dân ùn ùn đến xem

Ngày 19/5/2010, một " thủy quái" đáng sợ sa lưới ngư dân Việt Nam. Đó là con cá voi nặng hơn 10 tấn mắc lưới của một tàu cá đã được ngư dân kéo vào cửa biển Gành Hào ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Năm 2011, ông Nguyễn Tiến Bái, phường An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) và 3 người bạn đã câu được một con cá trắm đen nặng gần 60 kg tại hồ Min thuộc thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh). Vào năm 2012, một ngư dân ở An Giang đã bắt được "thủy quái" cá tra dầu nặng 72 kg ở sông Hậu. Tháng 2/2013, một tiểu thương ở An Giang mua con cá hô đen nặng hơn 120 kg do ngư dân bắt ở sông Vàm Nao với giá 400.000 đồng/kg. "Thủy quái" này có chiều dài khoảng 2,5m. Ngày 13/11/2014, anh Võ Văn Giang (Đồng Tháp) cùng hàng xóm đã bắt được con cá tra dầu nặng tới 135 kg, dài hơn 1m. Sau đó, họ bán con cá khổng lồ trên cho một thương lái ở An Giang với giá 345.000 đồng/kg. Cũng trong năm 2014, ông Trần Thế Dũng ở TP. Đà Nẵng đã câu được một “thủy quái” có chiều dài cơ thể lên tới 4,2 m, nặng 29,6 kg và bề ngang thân rộng khoảng 30 cm. Nhiều người cho rằng con cá mà ông Dũng câu được là cá mái chèo. Ngày 6/12/2014, ngư dân Nguyễn Thanh Lộc (50 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Minh (27 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bắt được một con cá hô dài 1,8 m, nặng gần 130 kg trên sông Cổ Chiên. Con cá này về sau được gia đình anh Minh bán cho một hệ thống nhà hàng ở TP.HCM với giá gần 200 triệu đồng. Tháng 4/2016, anh Phạm Xuân Chiến và Nguyễn Ngọc Duy (trú phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) bắt được con cá “hố rồng” dài hơn 3,6m và nặng khoảng 25 kg ở khu vực cửa biển Quỳnh Phương khi nó trôi dạt vào bờ biển. Vào tháng 6/2018, anh Trương Quang Thái - chủ Khu Ẩm thực sinh thái Đầm Sen (tọa lạc phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã mua một con cá lăng nặng hơn 110 kg. "Thủy quái" này do một người dân bắt được trên sông Tiền thuộc thủy phận tỉnh Đồng Tháp rồi đem bán cho Khu Ẩm thực sinh thái Đầm Sen. Mời độc giả xem video: Cá nhám voi dạt vào bờ: Điềm lành trong tín ngưỡng của ngư dân?

