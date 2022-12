Top sự thật giật mình về các loài chim không hẳn ai cũng biết

1. Loài chim không đổ mồ hôi: Trên thực tế, loài chim không bao giờ đổ mồ hôi. Cơ thể của chúng được hình thành theo cách mà chúng có thể dễ dàng di chuyển với trọng lượng của mình. Mồ hôi không được tiết ra ở bất kỳ trạng thái nào. Cho dù chúng bay bao lâu thì cũng không bao giờ đổ mồ hôi. Vì vậy, loài chim không có tuyến mồ hôi, mà chỉ có tuyến nhờn ở phần xương cụt, giúp loài chim bôi trơn bộ lông của chúng. Đây là sự thật giật mình về loài chim mà rất ít người biết. 2. Loài chim “thả bom” để tìm kiếm thức ăn: Hoét đuôi ôliu (Zoothera lunulata) là một loài chim thuộc họ Hoét, chủ yếu ăn côn trùng, có kích thước trung bình được tìm thấy chủ yếu ở đông nam Australia và Tasmania. Loài chim này có thân dài khoảng 27-29 cm, trung bình dài khoảng 28 cm và nặng khoảng 100 gam. Loài chim này có cấu tạo thân thể độc đáo để phục vụ mục đích săn bắt. Ruột của chúng có hình dạng đặc biệt, cho phép chúng có thể liên tục “thả bom”. Khi đến khu vực cần săn bắt con mồi, lũ chim bắt đầu liên tục xì hơi, khiến những con sâu không thể ẩn mình, buộc phải bò đi nơi khác và bị lộ diện. Khi đó, những con chim sẽ dễ dàng tìm ra và ăn thịt chúng. 3. Kền Kền có thể ăn thịt nhiễm bệnh than: Kền kền là loài chim ăn xác chết, chúng có thể ăn thịt động vật đã thối rữa. Mọi chất khi phân hủy đều chứa nhiều vi khuẩn độc hại, có thể gây bệnh hoặc ngộ độc nếu động vật hoặc con người ăn phải. Tuy nhiên, trong dạ dày kền kền chứa axit rất mạnh (có độ PH gần bằng 0), giúp bảo vệ chúng khỏi vi khuẩn độc hại. Nhưng dạ dày của chúng ta cũng chứa axit? Đúng là vậy, nhưng axit trong dạ dày kền kền mạnh hơn rất nhiều so với axit trong dạ dày người. Nó mạnh đến nỗi có thể ăn mòn một số kim loại. Vì vậy, khi kền kền ăn xác thối, axit trong dạ dày của chúng sẽ tiêu diệt hầu hết vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm và các vấn đề về sức khỏe khác, giúp chúng an toàn sau bữa ăn. Dạ dày kền kền có khả năng loại bỏ rất nhiều mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong đó có bênh than. >>>Xem thêm video: Thế giới động vật - Bọ ngựa (Nguồn: VTV2).

