Top quái thú tung hoành thời tiền sử, nghe tên đã ám ảnh

Trăn Anaconda trưởng thành có thể dài trung bình 5,21m và nặng 100 kg nhưng chúng vẫn chưa là gì nếu so sánh với loài quái thú khổng lồ Titanoboa bởi khi trưởng thành chúng dài hơn 15m và nặng hơn 1 tấn. Các nhà khoa học cho rằng loài trăn khổng lồ này là kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn tại rừng đầm lầy của Colombia. Nguồn thức ăn thuận lợi cộng thêm những điều kiện nhiệt độ ấm nóng, môi trường đầm lầy có thể là những yếu tố quan trọng khiến cho kích thước của chúng khổng lồ đến vậy. Với kích thước này, loài trăn khổng lồ Titanoboa hoàn toàn có thể nuốt chửng không phải 1 mà là vài người trưởng thành một cách dễ dàng, nhưng thật may mắn cho nhân loại là ngày nay chúng đã hoàn toàn tuyệt chủng, tất cả những gì còn lại chỉ là hóa thạch. Ngay cả con chuột lớn nhất cũng không là gì so với một số loài chuột tiền sử có vẻ ngoài giống như lai giữa chuột lang nước ngoại cỡ và hà mã. Các nhà cổ sinh vật học ước tính chuột Phoberomys pattersoni có thể nặng tới 590 kg. Do kích thước lớn hơn chuột lang ngày nay gấp 1.400 lần và nặng đến 700 kg, nên Goya đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một khối lượng lớn thực phẩm để hấp thu. Megalodon là siêu cá mập thời tiền sử có mặt trên Trái Đất cách đây từ 3,6 đến 23 triệu năm. Chúng nổi tiếng nhờ sở hữu bộ hàm to khổng lồ. Tên gọi Megalodon của chúng có nghĩa là “răng to” nhằm miêu tả hàm răng lởm chởm như lưỡi cưa to bằng cánh tay người. Phân tích hàm lượng kẽm cho thấy Megalodon gần như đứng đầu chuỗi thức ăn, có nghĩa là chúng không bị săn đuổi bởi bất kỳ loài nào. Megalodon lớn gấp 3,5 lần so với cá mập trắng - đạt chiều dài khoảng 65 feet và nặng hơn 50 tấn. Quái vật biển thống trị các đại dương từ hàng chục triệu năm trước. Sự tuyệt chủng đột ngột của chúng đã khiến các chuyên gia đặt ra câu hỏi trong nhiều thập kỷ. Quái vật ăn khủng long đáng sợ được đặt tên là Deinosuchus schwimmeri, biệt danh "cá sấu kinh hoàng". Nếu như những con cá sấu cỡ lớn, dài 4-5 m ngày nay đủ gây kinh sợ thì con cá sấu cổ đại này quả thực là "vua quái vật": nó dài tới 10 m, tương đương chiều dài của một con khủng long bạo chúa cỡ trung bình. Với kích thước đó và hàm răng siêu khủng, mỗi chiếc răng to bằng 1 trái chuối, con vật đã lựa chọn chính khủng long làm con mồi. Con vật có phần mõm dài và rộng, hơi phồng lên ở vùng quanh mũi – là đặc điểm khá khác biệt so với các loài cá sấu khác. Không chỉ khủng long, hầu hết những thứ trong môi trường sống của con Deinosuchus schwimmeri khổng lồ này đều đi vào thực đơn của nó. Các nhà cổ sinh vật học còn tìm thấy dấu răng tương tự trên một số mai rùa khổng lồ cổ đại, một dấu vết rất khó lẫn lộn bởi khó có sinh vật nào có hàm răng kinh khủng như nó. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

