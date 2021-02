Top iPhone được ưa thích nhất: iPhone 7 Plus "đi vào dĩ vãng"

Chiếc điện thoại iPhone SE 2020 này có thiết kế giống với iPhone 8. Tuy nhiên, bên trong điện thoại lại sở hữu nội lực như dòng flagship 2019. Con chip A13 mang đến hiệu năng mạnh mẽ, để iPhone SE 2020 có sức mạnh ngang ngửa với các điện thoại dòng iPhone 11. Chiếc iPhone này được nhiều người yêu thích bởi thiết kế nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ. iPhone 8 Plus 64GB sở hữu ngoại hình khá giống với iPhone 7 Plus, thiết kế không mấy nổi bật so với các dòng smartphone đương thời. Camera sau của máy vẫn là cụm camera kép cùng độ phân giải 12 MP giống với chiếc điện thoại IPhone 7 Plus nhưng được tập trung nâng cấp về ống kính, cảm biến, vi xử lý hình ảnh để nâng cao chất lượng ảnh chụp. Được ra mắt từ năm 2017 nhưng iPhone X vẫn được sở hữu những công nghệ mới nhất hiện nay. Công nghệ Face ID, màn hình OLED đến hiện nay vẫn được áp dụng cho các điện thoại cao cấp. Bên cạnh đó, chipset Apple A11 Bionic cùng RAM 3GB cũng mang đến cấu hình mượt mà, cho máy chiến tốt các game nặng hiện tại. Không có gì để nghi ngờ về sự hấp dẫn của iPhone XR đối với người dùng khi nó mang thiết kế màn hình tràn viền kèm Face ID thời thượng, cùng khả năng chống nước tuyệt vời và đương nhiên là cả tính năng sạc không dây. iPhone XR có tới 6 màu sắc cho người dùng lựa chọn trong khi mức giá chỉ từ 749 USD chính là các yếu tố mà người dùng “phát cuồng” về chiếc điện thoại này. iPhone Xs Max đã được cải tiến khá nhiều về các tính năng, từ máy ảnh, bộ vi xử lý, màn hình, pin đến dung lượng bộ nhớ. Đến hiện tại, iPhone Xs Max vẫn là model cao cấp được nhiều người mong muốn sở hữu. Là chiếc iPhone có giá rẻ nhất trong dòng flagship năm 2019, iPhone 11 vẫn chiếm được nhiều tình cảm của người dùng. Có giá rẻ hơn các người anh trong dòng, chỉ từ 17,79 triệu, iPhone 11 mang đến doanh số ấn tượng cho Apple trong thời gian qua. iPhone 11 Pro Max là mẫu điện thoại cao cấp hiện nay của Táo khuyết. Điện thoại này dù có mức giá cao nhưng đáp ứng được tốt các nhu cầu của người dùng. Máy sở hữu màn hình rộng, sắc nét cùng hệ thống ba camera sau 12MP với nhiều tính năng chụp hình mới cho chất lượng ảnh chi tiết, hài hòa. Sau khi iPhone 12 Series ra mắt, những chiếc 11 Pro Max được nhiều người lựa chọn bởi giá đã giảm hợp lý hơn. iPhone 12 vừa mới ra mắt cuối năm cũng được rất nhiều người yêu thích khi mang lại thiết kế phẳng vuông vức nam tính đã từng gây tiếng vang lớn từ thời iPhone 4-5. Cùng với con chip mới bionic A14 siêu mạnh mẽ, camera cùng màn hình được cải tiến, iPhone 12 được người hâm mộ nhà táo ưu ái. iPhone 12 Pro/Pro Max đương nhiên không thể thiếu mặt trong danh sách này khi hội tụ toàn bộ những công nghệ đắt giá nhất của Apple, xứng đáng là sản phẩm Flagship của nhà táo trong năm 2020. Những hiệu năng tốt mà nó mang lại không còn gì phải bàn cãi, duy chỉ có giá tiền vẫn được nhiều người đánh giá là cao trong bối cảnh nền kinh tế bị tàn phá bởi dịch COVID-19.

Chiếc điện thoại iPhone SE 2020 này có thiết kế giống với iPhone 8. Tuy nhiên, bên trong điện thoại lại sở hữu nội lực như dòng flagship 2019. Con chip A13 mang đến hiệu năng mạnh mẽ, để iPhone SE 2020 có sức mạnh ngang ngửa với các điện thoại dòng iPhone 11. Chiếc iPhone này được nhiều người yêu thích bởi thiết kế nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ. iPhone 8 Plus 64GB sở hữu ngoại hình khá giống với iPhone 7 Plus, thiết kế không mấy nổi bật so với các dòng smartphone đương thời. Camera sau của máy vẫn là cụm camera kép cùng độ phân giải 12 MP giống với chiếc điện thoại IPhone 7 Plus nhưng được tập trung nâng cấp về ống kính, cảm biến, vi xử lý hình ảnh để nâng cao chất lượng ảnh chụp. Được ra mắt từ năm 2017 nhưng iPhone X vẫn được sở hữu những công nghệ mới nhất hiện nay. Công nghệ Face ID, màn hình OLED đến hiện nay vẫn được áp dụng cho các điện thoại cao cấp. Bên cạnh đó, chipset Apple A11 Bionic cùng RAM 3GB cũng mang đến cấu hình mượt mà, cho máy chiến tốt các game nặng hiện tại. Không có gì để nghi ngờ về sự hấp dẫn của iPhone XR đối với người dùng khi nó mang thiết kế màn hình tràn viền kèm Face ID thời thượng, cùng khả năng chống nước tuyệt vời và đương nhiên là cả tính năng sạc không dây. iPhone XR có tới 6 màu sắc cho người dùng lựa chọn trong khi mức giá chỉ từ 749 USD chính là các yếu tố mà người dùng “phát cuồng” về chiếc điện thoại này. iPhone Xs Max đã được cải tiến khá nhiều về các tính năng, từ máy ảnh, bộ vi xử lý, màn hình, pin đến dung lượng bộ nhớ. Đến hiện tại, iPhone Xs Max vẫn là model cao cấp được nhiều người mong muốn sở hữu. Là chiếc iPhone có giá rẻ nhất trong dòng flagship năm 2019, iPhone 11 vẫn chiếm được nhiều tình cảm của người dùng. Có giá rẻ hơn các người anh trong dòng, chỉ từ 17,79 triệu, iPhone 11 mang đến doanh số ấn tượng cho Apple trong thời gian qua. iPhone 11 Pro Max là mẫu điện thoại cao cấp hiện nay của Táo khuyết. Điện thoại này dù có mức giá cao nhưng đáp ứng được tốt các nhu cầu của người dùng. Máy sở hữu màn hình rộng, sắc nét cùng hệ thống ba camera sau 12MP với nhiều tính năng chụp hình mới cho chất lượng ảnh chi tiết, hài hòa. Sau khi iPhone 12 Series ra mắt, những chiếc 11 Pro Max được nhiều người lựa chọn bởi giá đã giảm hợp lý hơn. iPhone 12 vừa mới ra mắt cuối năm cũng được rất nhiều người yêu thích khi mang lại thiết kế phẳng vuông vức nam tính đã từng gây tiếng vang lớn từ thời iPhone 4-5. Cùng với con chip mới bionic A14 siêu mạnh mẽ, camera cùng màn hình được cải tiến, iPhone 12 được người hâm mộ nhà táo ưu ái. iPhone 12 Pro/Pro Max đương nhiên không thể thiếu mặt trong danh sách này khi hội tụ toàn bộ những công nghệ đắt giá nhất của Apple, xứng đáng là sản phẩm Flagship của nhà táo trong năm 2020. Những hiệu năng tốt mà nó mang lại không còn gì phải bàn cãi, duy chỉ có giá tiền vẫn được nhiều người đánh giá là cao trong bối cảnh nền kinh tế bị tàn phá bởi dịch COVID-19.